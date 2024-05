Tanz Akademie, una band per feste universitarie e funerali

I Tanz Akademie sono un sestetto che hanno nelle loro corde diverse influenze sia post-punk che art pop, e vengono dal Piemonte. “Hullabaloo” è il loro disco di debutto, prodotto da Riccardo Salvini e Salvatore Marano (Indianizer) con l’etichetta indipendente Overdub Recordings, ed è uscito lo scorso 26 aprile.

E’ un album da ascoltare per via della sincerità e schiettezza che il gruppo dimostra, con un approccio di cantato quasi spoken, chitarre essenziali e fiati che solitamente non vengono associati a questo genere. Una specie di band – parafrasando – “per feste universitarie e funerali”. Dell’album canzone consigliata è “The Ghost”.

La band sta suonando molto, non fatevela scappare se passa dalle vostre parti.

(Paolo Bardelli)