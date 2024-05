Indi(e)pendenze meets Kalporz – Maggio 2024

#Podcast

Indi(e)pendenze è il format ideato da Matteo Maioli in onda ogni sabato dalle 12.00 alle 13.00 sulla bolognese www.neuradio.it.

Nel mese di Maggio 2024 ritroviamo il capitano della nostra squadra Paolo Bardelli, per una playlist che offre i nuovi dischi di Jane Weaver, Camera Obscura, Yaya Bey e Marina Allen. Rotta verso territori francesi con Kamarad (grazie alla collaborazione appena partita con AOW) e verso i lidi brasiliani dei Papisa, con in appendice gli ultimi singoli di The Waeve e The Bug Club.

La playlist è visionabile in fondo: ogni trasmissione si trova anche in streaming su Radio Casotto.

JANE WEAVER, “Perfect Storm” (Fire)

MARINA ALLEN, “Swinging Doors” (Fire)

PAPISA, “Does No Varal” (Costa Futuro)

*CROCODILES, “Love Beyond The Grave” (Monotone)

KAMARAD, “Federball” (self released)

MEATBODIES, “Hole” (In The Red Recordings)

THE BUG CLUB, “Quality Pints” (Sub Pop)

THE WAEVE, “City Lights” (Transgressive)

YAYA BEY, “Career Day” (Big Dada)

CAMERA OBSCURA, “Denon” (Merge)

All 2024 except *2023

Foto in Home di Jane Weaver: Nic Chapman