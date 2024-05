La Top 7 della settimana (#19, 2024)

7. Il nuovo disco di Irmão Victor, “Micro​-​Usina”

La scena brasiliana è ricca e vivida (si veda anche la nostra collaborazione con Scream & Yell). Irmão Victor è uno dei progetti più interessanti degli ultimi anni, lo seguiamo dal 2018 e questo giovedì è uscito in formato digitale il suo nuovo album, Micro​-​Usina.

6. Nuovo brano di Colin Fisher, “Suns of the Heart”

Colin Fisher, polistrumentista canadese (collaboratore in passato – tra gli altri – di Junior Boys, Caribou), ha pubblicato un nuovo brano, Acts of Light, che anticipa l’uscita il 12 luglio di Suns of the Heart per We Are Busy Bodies. Come già nel disco precedente – l’ottimo Reflections Of The Invisible World (Halocline Trance) del 2021 – Fisher crea, compone lavorandosulla destrutturazione del suono organico degli strumenti (chitarra ecc.) in nuovo nature, forme.

5. I gallesi The Bug Club firmano per la Sub Pop e pubblicano un nuovo brano, “Quality Pints”

I gallesi The Bug Club sono una macchina da singoli guitar pop: dal 2021 ad oggi hanno fatto più 200 concerti all’anno e pubblicato un EP (“Launching Moondream One”), un minialbum (”Pure Particles”), due dischi (“Green Dream in F#”, “Rare Birds: Hour of Song”) e un disco dal vivo (“Mr Anyway’s Holey Spirits Perform! One Foot in Bethlehem”). Notizia di questa settimana è la firma per la Sub Pop e la pubblicazione di un nuovo brano, “Quality Pints”.

4. Ritorno dei Meridian Brothers

I Meridian Brothers hanno annunciato l’uscita di un nuovo disco: un concept album che – stando alle parole del gruppo su bandacamp – «nasce dal desiderio di esplorare il potenziale inutilizzato della chitarra elettrica in un contesto latino tropicale». “En el Caribe estoy triste”, uscito il 7 maggio, è il primo brano in anteprima dal concept Mi Latinoam​é​rica Sufre.

3. Ristampa Numero Group delle registrazioni degli Universal Order of Armageddon

La Numero Group è una garanzia quando si parla di ristampe. Tutte imperdibili, come nel caso di quella dedicata alla discografia degli Universal Order of Armageddon, band post-hardcore americana anni novanta nata dalle ceneri dei Moss Icon.

2. Streaming del nuovo album di Alex Pester, “I Won’t Give Up On You”

Su YouTube, nel canale di Alex Pester, è possibile ascoltare – a sorpresa – in streaming il nuovo album del musicista inglese, “I Won’t Give Up On You”. Il disco uscirà fisicamente il 14 giugno.

1. Il nuovo album degli Arab Strap: ”I’m totally fine with it – don’t give a fuck anymore ”

A tre anni da ”As Days Get Dark” (2021) gli Arab Strap pubblicano un nuovo disco: I’m totally fine with it – don’t give a fuck anymore.