L’agenda dei Live della settimana (#20, 2024)

Lunedì 13 Maggio – WILLIAM FITZSIMMONS, Arci Bellezza, Milano

Il folk-singer originario di Pittsburgh celebrerà il quindicesimo anniversario del suo terzo album, “The Sparrow And The Crow“, uscito nel 2008. Durante questo tour, tutto in location intime, Fitzsimmons lo eseguirà nella sua interezza per la prima volta in assoluto in Europa, lavoro che si è guadagnato un ampio consenso grazie a testi toccanti, melodie brillanti e profondità emotiva dei brani. Il Washington Post lo definì all’epoca un «album triste ma delicatamente adorabile», mentre il Boston Herald scrisse: «estremamente struggente e tuttavia così delicato che temi che un soffio possa farlo uscire dal lettore CD, richiama sia il folk rock ruspante del primo Joe Henry che l’intimità maledetta di Nick Drake”. In apertura James Bruner, cantautore nato e cresciuto a Springfield, Illinois. Ispirato dalla musica di Jeff Buckley e David Bowie, James sprizza emozione, armonie e originalità quando racconta storie attraverso la musica. Prevendite attive su Dice.

Martedì 14 Maggio – KULA SHAKER, Orion Club, Roma

I Kula Shaker tornano in Italia con la formazione originaria del 1998 per presentare “Natural Magick”, settimo album in studio pubblicato il 2 febbraio 2024. La band si esibirà questa settimana il 13 maggio all’Alcatraz di Milano e il 14 all’Orion Club di Roma, mentre in estate sono attesi al Ravenna Festival (Pavaglione di Lugo, il 29 Giugno) e al BeColor (Maida in provincia di Catanzaro, il 3 Agosto). Un vero e proprio incantesimo che la band lancia ai suoi ascoltatori attraverso 13 nuove tracce cariche di ritmi psichedelici, a tratti pop, che racchiudono lo spirito vitale della storica band britannica. “Questo capitolo nella vita della band è fortemente guidato dall’energia che si crea ai nostri concerti e dalla connessione che si instaura con il pubblico” spiega Crispian Mills. “è molto simile al modo in cui abbiamo registrato K, quando avevamo solo mezz’ora di tempo per stupire la gente e registravamo gran parte dell’album in tour tra uno show e un altro”. Rivivremo le atmosfere primordiali che hanno dato il via al mondo musicale dei Kula Shaker: sul palco saliranno Crispian Mills alla chitarra e voce, Jay Darlington all’organo Hammond e alle tastiere, Alonza Bevan al basso e Paul Winter-Hart alla batteria. Biglietti in cassa a 30 Euro.

Venerdì 17 Maggio – TOMOKO SAUVAGE, Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci, Prato

Il programma musicale di un nuovo evento di “e se ci entrassi dentro?”, diffuso negli spazi espositivi del Centro Pecci, si apre con la performance sonora “Alien Intelligence” dell’artista e compositrice Jasmine Guffond, a cura di OOH-sounds e Nub Project Space, che presenta uno studio musicale sull’interazione tra l’agire dell’artista e l’azione delle macchine nella creazione sonora, che mette in discussione la convenzione per cui il soggetto umano controlla l’oggetto non umano. La serata prosegue con “Untitled (Figures)”, nuova performance della coreografa greca Lenio Kaklea, che viene adattata per gli spazi del Centro Pecci e presentata in prima nazionale. La performance sviluppa il concetto di “coming out” come un’espansione dei limiti della ricerca dell’artista in dialogo con un ampio universo di figure che l’hanno influenzata nel tempo, rendendo omaggio alla capacità delle culture queer di insegnarci ad amare il corpo femminile. Chiude la serata “WATERBOWLS” di Tomoko Sauvage, a cura di Nub Project Space e OOH-sounds. Tomoko Sauvage è una musicista e artista del suono nota soprattutto per la decennale sperimentazione nell’uso di strumenti che combinano acqua, ceramica, amplificazione subacquea ed elettronica. Attraverso l’uso di elementi primordiali potenziati dalla tecnologia e ravvivati da gesti ritualistici e giocosi, la performance di Sauvage contempla, accorda e si connette sia con il materiale che con l’immaterialità, mantenendo un fragile equilibrio tra rischio e padronanza. Ingresso con biglietto mostre, inclusi concerti e performance: intero 10€ / ridotto studenti 7€

Venerdì 17 Maggio – COACH PARTY, Covo Club, Bologna

Coach Party sono cresciuti sull’Isola di Wight e alla fine si sono conosciuti come fan di tutto ciò che è musica, lavorando nei locali, suonando insieme e incontrandosi alle gli stessi concerti. Si formano dopo che Eastwood e la chitarrista Steph Norris decisero di iniziare a suonare insieme, rendendosi subito conto che c’era qualcosa di speciale nel modo di scrivere e nel legame del duo; così il chitarrista Joe Perry e il batterista Page si unirono ai ranghi. Musicalmente, il gruppo si ispira a un ampio ventaglio di artisti, ma si ritrovano sempre attratti dai Nirvana, Sonic Youth e Strokes, e da artisti contemporanei come Wolf Alice e Tame Impala. In definitiva, però, la spinta principale di Coach Party a scrivere ed eseguire musica deriva dalla “lotta, spesso divertente, della vita reale”. La band vive e lavora ancora sull’Isola di Wight (Jess in un parco di fattoria, Guy in uno studio musicale e Steph e Joe nei bar), e descrive la vita sull’isola come un passaggio “attraverso fasi piuttosto distinte in cui si diventa grandi, e un posto davvero frustrante in cui vivere”. Biglietti a 16 Euro più prevendita (Dice), giovedì 16 Maggio li trovate all’Arci Bellezza di Milano.

Venerdì 17 Maggio – PATT TODD & THE RANKOUTSIDERS, Shake Club, La Spezia

Per Pat Todd, il Rock ‘n’ Roll non è un hobby o un’attività part-time: influenza tutti gli aspetti della sua vita e il modo in cui si relaziona con il mondo. Ogni nota e parola è un’evocazione del desiderio per la strada meno battuta: autostrade, fermate di camion, motel lungo la strada, bar e palcoscenici – amore perduto e ritrovato – creano una rete di ricche esperienze e ricordi affettuosi che informano le sfumature del suo modo di scrivere. Sebbene con i Rankoutsiders abbia cinque album completi e innumerevoli singoli al loro attivo, non ci sono segni di fermarsi… “Non ci sono trucchi sonori flash o auto-tune in corso qui, è solo il suono di una band formidabile che lo taglia in uno studio sudato sapendo che con ogni canzone, catturano un po’ più di magia rispetto all’ultima ripresa.” “Quest’uomo è uno dei nostri più grandi cantautori americani, ed è supportato da una band che riesce a scatenare il rock anche con il suo materiale più riflessivo. Keepin’ Chaos At Bay è semplicemente un album brillante dall’inizio alla fine: un acquisto essenziale sia per i fan di lunga data che per chiunque altro. a cui piace il buon rock n’ roll con influenze country.” Ingresso 10 Euro. La band sarà di scena anche al Raindogs House di Savona (14 Maggio), Blah Blah di Torino (15 Maggio), Arci Joshua Blues di Como (18 Maggio) e Fermento in Villa di Bologna (19 Maggio).

Keepin’ Chaos At Bay by Pat Todd & The Rankoutsiders

Sabato 18 Maggio – BONNIE PRINCE BILLY, Anfiteatro Del Venda, Galzignano (PD)

Bonnie Prince Billy torna in Italia per promuovere il nuovo disco “Keeping Secrets Will Destroy You”! Bonnie “Prince” Billy è il principale dei numerosi pseudonimi adottati nel corso della sua carriera da Will Oldham, uno dei più rappresentativi songwriter della scena americana emersa negli anni Novanta. Dedito tanto a un folk scarnificato quanto a un alt-country obliquo, nel 2000 ha ricevuto il suggello di Johnny Cash, che ha incluso nel suo “American III: Solitary Man” la sua drammatica “I See A Darkness”. Qui un sunto delle date con relativi biglietti, a cui aggiungere giovedì 16 Maggio alla Santeria Toscana 31 di Milano, domenica 19 al Mengarden di Pesaro, il 21 maggio all’Auditorium San Francesco al Prato di Perugia e il 22 maggio al Monk di Roma.

Keeping Secrets Will Destroy You by Bonnie “Prince” Billy

Sabato 18 Maggio – JAMES HOLDEN, Vigneti Repetto, Tortona (AL)

È uno dei musicisti più innovativi e acclamati della scena elettronica internazionale: James Holden. Tra i suoi remix di successo ci sono Madonna, Depeche Mode e New Order, ma Holden è un artista a tutto tondo. Lo ascolteremo in una delle sue rare live performance sul palco di Arcipelago Festival. Da producer di successo a DJ apprezzato in tutto il mondo, il percorso musicale di James Holden ha abbracciato una vasta gamma di linguaggi contemporanei, dalla trance dei primi tempi alla techno, passando per l’elettronica sperimentale e il jazz psichedelico. Dal vivo porterà la sua esperienza ventennale e visionaria, tra sintetizzatori modulari ed elementi di improvvisazione. Programma: 15.30 JZ:RF Selectors; 17.00 Moore & Lover; 18.30 Raffaele Costantino; 21.30 James Holden live; 23.00 Rosa Calix. Prevendita su Dice.

Sabato 18 Maggio – DRAHLA + SLEAP-E, Circolo Dev, Bologna

I Drahla da Leeds, nati nel 2016 intorno alla cantante Luciel Brown, Rob Riggs and Mike Ainsley, si sono subito fatti notare con i primi EP firmando per la newyorkese Captured Tracks. L’esordio sulla lunga distanza “Useless Coordinates” del 2019 ha permesso loro di girare il mondo ma ha creato grandi aspettative, risolte solo quest’anno con l’ingresso di un nuovo chitarrista, Ewan Barr, oltre al sassofono no-wave di Chris Duffin; il secondo album “angeltape” contiene infatti magnifici singoli come Under the Glass e Lipsync. Aprirà la serata Sleap-e, musicista bolognese classe 2000, con l’album “8106”, uscito per la Bronson Recordings, che racconta i dolori della crescita, la fedeltà ai propri sogni nonostante l’ostilità dell’età adulta, i luoghi di fuga sia reali che immaginari – e il pulsare di Bologna, sua casa e stella polare. La proposta più rauca, grezza e giocosa di Sleap-e, intrisa dell’influenza dell’egg-punk. Contributo alla serata 10 Euro.

Domenica 19 Maggio – ORCHESTRE TOUT PUISSANT MARCEL DUCHAMP, Supercinema, Santarcangelo di Romagna (RN)

Guidata dal contrabbassista Vincent Bertholet, l’onnipotente orchestra Marcel Duchamp è un’anomala formazione di dodici elementi provenienti dalla Svizzera e composta da due batterie, contrabbasso, due marimba, violoncelli, viola, violino, fiati e chitarre in cui tutti cantano dando vita a un melting pot sonoro che sfida i generi e le categorie. Sul palcoscenico l’orchestra dà vita a un caleidoscopio musicale inebriante e ritmicamente irresistibile che assorbe e rimastica le influenze più svariate dall’afro al jazz, dal post punk al funk, dando vita a un sound unico, trascinante ed emozionate. Inizio h. 19.30, prevendita attiva a questo link.