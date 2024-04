Terraforma Exo: DJ NOBU, Caterina Barbieri e Kelman Duran tra i nomi del secondo annuncio

Caterina Barbieri, con l’installazione “Ultimo Cielo”, DJ NOBU, Kelman Duran, Margarida Mendes e Tutto Questo Sentire sono i protagonisti del secondo round di annunci di Terraforma Exo, il nuovo format del festival milanese che da questa edizione si sposterà nel cuore di Milano, a Parco Sempione, sabato 15 e domenica 16 giugno 2024 e che nel primo annuncio, tra gli altri, aveva confermato la presenza di Robert Henke, Acusmonium Audior, David Toop e i djset di livwutang e ojoo nella programmazione notturna in collaborazione con Gatto Verde, lo spin-off milanese di Club Adriatico.

Per l’occasione, Caterina Barbieri, un’artista che su Kalporz non ha bisogno di presentazioni, presenterà ‘Ultimo Cielo’, un nuovo brano avvincente e un’installazione sonora ambientata all’interno della Torre Branca, co-curata con Elevate Festival e supportata da TIMES.

Autentica chicca, la conferma nel cartellone dei dj set a cura di Gatto Verde del guru giapponese Nobuhito Horiuchi aka DJ Nobu, selector contemporanei tra i più creativi e intriganti della scena contemporanea, fautore dei party Future Terror e alchimista di poche ma sempre influenti e imprevedibili produzioni sulla sua label Bitta.

Kelman Duran, di recente tornato alla ribalta con il progetto collaborativo post-reggaeton Sangre Nueva, insieme a DJ Python e Florentino, è stato una figura chiave del recente underground di L.A. nel collettivo Rail Up riuscendo a fondere dembow e reggaeton nelle successive uscite su Hundebiss e sull’Apocalipsis di Riobamba oltre che sulla sua label Scorpio Red. Sarà a Terraforma Exo in versione live, in collaborazione con il mitico festival di Utrecht Le Guess Who? che ha contribuito a diffonderne la fama in Europa e nel resto del mondo.

Chiudono questo secondo round di conferme il progetto “Landscapes” di Tutto Questo Sentire, collettivo che accoglierà per l’occasione in un set unico l’installazione in collaborazione con Semibreve e la performance live dei musicisti Kenichi Iwasa e Akihide Monna, affiancati dal light artist Charlie Hope, e Margarida Mendes, artista e ricercatrice che esplora l’intersezione tra infrastrutture, ecologia, cinema sperimentale e pratiche sonore, investigando le trasformazioni ambientali e il loro impatto sulle strutture sociali e sulla produzione culturale.

Terraforma Exo nasce dall’idea di portare nel cuore della città un format di ricerca partecipativo dedicato all’esplorazione del linguaggio sonoro, nelle sue molteplici forme. Concerti, installazioni, incontri e passeggiate sonore animeranno per due giorni l’ecosistema del Parco Sempione, avendo come epicentro Triennale Milano. Una forte attenzione verrà data al tema del paesaggio sonoro e al ruolo centrale che questo riveste nella relazione tra l’essere umano e l’ambiente. Verrà indagata la dimensione ecologica del suono come elemento capace di trasformare e interpretare creativamente lo spazio, e quindi di aprire a nuove modalità di coesistenza.

Segui Terraforma su Instagram per tutti gli aggiornamenti.