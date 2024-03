Terraforma si sposta nel cuore di Milano

Come preannunciato, Terraforma ha chiuso in bellezza la sua decennale esperienza all’interno del bosco di Villa Arconati con un’edizione indimenticabile.

Così per il 2024 uno dei festival elettronici più ammirati all’estero (e più frequentati da appassionati e appassionate provenienti da altre parti d’Europa e del mondo) cambierà forma spostandosi nel cuore di Milano negli spazi del Triennale e della celebre area verde che la ospita, Parco Sempione.

Terraforma Exo, format principale di un itinerario di eventi che si susseguiranno nei prossimi mesi, ha già le date: sabato 15 e domenica 16 giugno 2024.

In line-up a oggi sono stati confermate le esibizioni di Robert Henke, con il suo storico progetto CBM8032 AV e dell’iconico compositore e giornalista musicale David Toop, l’esperienza sonora immersiva dell’Acusmonium AUDIOR: 80 altoparlanti, 50 amplificatori, una console di spazializzazione analogica a 32 canali e due console digitali a 16 canali.

Tra i primi i djset confermati, invece, in collaborazione con Gatto Verde (lo spin off milanese di Club Adriatico), quello della marocchina di stanza a Bruxelles oojo con i suoi mix di dancehall, reggaeton, dembow, dub e molto altro, e quello di livwutang poliedrica dj originaria di Denver e resident in uno dei club più gettonati degli States, il Nowadays di New York, dove è andata a vivere dopo una parentesi a Seattle.

Threes Productions, l’agenzia creativa che ha ideato Terraforma, si impegna in un nuovo percorso culturale nato dall’idea di portare nel cuore della città un format di ricerca partecipativo dedicato all’esplorazione del linguaggio sonoro, nelle sue molteplici forme. Concerti, installazioni, incontri e passeggiate sonore animeranno per due giorni l’ecosistema del Parco Sempione, avendo come epicentro Triennale Milano.

Una forte attenzione verrà data al tema del paesaggio sonoro e al ruolo centrale che questo riveste nella relazione tra l’essere umano e l’ambiente. Verrà indagata la dimensione ecologica del suono come elemento capace di trasformare e interpretare creativamente lo spazio, e quindi di aprire a nuove modalità di coesistenza.

In attesa dei prossimi annunci, i biglietti Early-bird di Terraforma Exo sono già disponibili su DICE.