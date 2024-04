“La dualità di Taylor Swift”, un libro spiega il suo “brand di successo”

#Lineanota

Lei è un fenomeno mondiale, più negli States ma oramai arrivata ad essere ben conosciuta anche da noi: stiamo parlando di Taylor Swift, protagonista di un libro su Arcana che spiega le ragioni del suo successo. Questa è la sinossi:

Taylor Swift è una delle artiste più importanti dell’industria musicale contemporanea: i suoi dischi dominano le classifiche di tutto il mondo, il suo ultimo tour è quello con il maggior incasso nella storia della musica e le sue canzoni sono diventate la colonna sonora di un’intera generazione. Da star di enorme successo, Taylor Swift è diventata un vero e proprio fenomeno culturale, sociale ed economico. Come ci è riuscita? La risposta, la più ovvia, è il talento. E Taylor Swift ne ha. Sa scrivere, sa cantare, sa suonare e, soprattutto, sa arrivare a milioni di persone come solo pochi altri artisti hanno fatto. A ciò si sommano una forte etica lavorativa e un costante impegno nel migliorarsi. Ma tutto questo non è abbastanza per spiegare come una sedicenne che ha esordito sulla scena country nel 2006 sia riuscita a diventare la donna più potente e influente del panorama musicale attuale. Il successo e la popolarità di Taylor Swift, infatti, vanno analizzati sotto un’altra luce. “Taylor Swift” è un brand: si presenta come un brand, agisce come un brand e sin dal suo esordio ha adottato tutte le strategie di marketing che hanno reso famosi i grandi marchi. In questo volume si vogliono esaminare i pilastri del brand “Taylor Swift”, la costruzione del rapporto con i fan-consumatori, la capacità di reinventarsi senza snaturarsi, l’evoluzione nell’approccio alle questioni politiche e sociali e, infine, le diverse tecniche comunicative messe in campo nel corso degli anni.

L’autrice è Greta Aya Hamad, che così descrive se stessa: “ho una laurea in Editoria, Culture della Comunicazione e della Moda presso l’Università degli Studi di Milano. Musica, libri, film e serie tv hanno sempre rappresentato una parte importante della mia vita, non solo come prodotti di consumo a cui appassionarsi, ma anche come fenomeni da studiare per capire le motivazioni del loro successo”.