Sexto ‘Nplugged Festival 2024: il cartellone completo

È stato annunciato il cartellone del festival Sexto ‘Nplugged.

Quest’anno la 19ma edizione si terrà dal 3 al 7 luglio e come sempre a Sesto al Reghena in provincia di Pordenone in Piazza Castello.



La voglia di non conformarsi alle altre proposte sia limitrofe che estere ha dato vita ad un set di artisti di livello e invidiabile.

L’esclusiva italiana dei Jadu Heart e l’eccezionale presenza di Tony Ann fanno solo da contorno agli altri artisti tanto da far venire la voglia di rimanere nei dintorni per l’intera durata del festival.



Ecco gli artisti per giornata :



3/7 COSMO (30 euro+prevendita)

4/7 TONY ANN (20 euro+prevendita)

5/7 A TOYS ORCHESTRA + MARTA DEL GRANDI (free entry)

6/7 BDRMM + JADU HEART (25 euro+prevendita)

7/7 SLOWDIVE + I HATE MY VILLAGE (40 euro+prevendita)





Prevendite su Ticketone e Ticketmaster

Sito ufficiale: sextonplugged.it

