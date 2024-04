RosGos, il nuovo video “Shelter” è aria e luce: l’anteprima esclusiva

Kalporz è lieta di presentare in anteprima esclusiva il nuovo video di RosGos, “Shelter”. RosGos è il progetto solista di Maurizio Vaiani che si posiziona nell’ambito di un cantautorato crooner dalle forti tinte internazionali. Dal 2021 pubblica con l’etichetta Beautiful Losers, che cura anche la produzione di tutti i suoi videoclip.

Shelter vuole trasmettere un senso di pacificazione in cui è protagonista una ballerina su una spiaggia che danza con l’aria e la luce. La canzone è il cuore dell’ultimo disco del musicista lombardo, il punto d’arrivo di un viaggio iniziato quattro anni fa.

Dopo lo smarrimento del post-folk desertico di Lost In The Desert e la discesa nell’Inferno dantesco a tinte dark-wave di Circles, col nuovo No Place si inizia ad intravedere la luce. Il sound è sempre ispirato agli eroi maledetti degli anni ’90 (Mark Lanegan e Layne Staley su tutti), ma è ricco di aperture più ariose, colme di accettazione e speranza.

La spiaggia del video, girato da Andrea Liuzza, collaboratore e titolare dell’etichetta Beautiful Losers, è la stessa in cui era ambientato anche il primo video dell’album. Ma se lì si metteva in scena la violenza latente in ogni rapporto di coppia, rappresentato da un coltello, qui la protagonista è la ballerina Federica Favero, in una danza a piedi nudi col sole.

“Siamo alla ricerca di un riparo fatto di pace, per proteggerci e difenderci dalle brutture che ci circondano” spiega Maurizio, titolare del progetto RosGos, riflettendo sul senso di Shelter “ma anche dalle lame che inevitabilmente si insinuano dentro di noi, nella nostra carne. Un riparo che ci permetta di trasportarci nel tanto ricercato e desiderato no place, quel non luogo che non conosciamo e che ancora non riusciamo a identificare, ma nel quale, ne siamo certi, troveremo la nostra pace.”

No Place è disponibile in formato fisico e digitale su tutte le piattaforme e sul sito di Beautiful Losers.

https://www.beautifullosers.net

Biografia

Maurizio Vaiani esordisce come cantante con il gruppo alternative Jenny’s Joke. Dopo tre dischi, lancia il suo progetto solista RosGos con un disco in italiano. Ma è con la trilogia in inglese che la sua scrittura si fa matura. Dal 2021 pubblica con l’etichetta Beautiful Losers, che cura anche la produzione di tutti i suoi videoclip.

Links

Spotify: https://sptfy.com/6cpf

Facebook: https://www.facebook.com/RosGosMusic/

Instagram: https://www.instagram.com/rosgosmusic