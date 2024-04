Ready For Springtime (la Top 7 per digerire uova e colombe)

Immagine tratta da questo link.

Una Top 7 di nuove uscite per muoversi, risvegliare i sensi… e digerire tutto quello che vedete.

1 – ANA LUA CAIANO – Vou Ficar Neste Quadrado (2024 – Glitterbeat Records)

Folklore e Beats.

Questa nuova ragazza prodigio arriva dal Portogallo; il suo debutto è meravigliosamete ancorato alla tradizione, ma le schegge impazzite che la trafiggono, rendono questo disco un chiaro esempio di cosa dovrebbero fare le nuove generazioni.

Ricordarsi chi siamo, ma soprattutto capire dove vogliamo arrivare.

Vou Ficar Neste Quadrado by Ana Lua Caiano

2 – AMARO FREITAS – Y’Y (2024, Psychic Hotline Records)

Amaro, si direbbe: come la vita.

Invece la musica del gigante pianista brasiliano è l’esatto contrario; jazz spirituale che la vita la abbraccia.

Y’Y by Amaro Freitas

3 – MaDDam – s/t (2024, Wild Honey Records)

Nuova garage/punk/power pop band con membri di Bee Bee Sea, Yonic South e al/paca.

Three Damiano united against the power. Ma non contro il Power Pop.

s/t by MaDDaM

4 – TRANS UPPER EGYPT – No Dub (2024, Maple Death Records)

Disco andato già sold out. Dal Fanfulla di Roma agli abissi è un attimo.

Torbido, melmoso, spiazzante.

No Dub by Trans Upper Egypt

5 – TATYANA – It’s Over (2024, Sinderlyn)

Tutti aspettano il nuovo disco di Dua Lipa. Perchè sarà trip-hop. Però tutti vogliono ballare.

Ah che belli che erano gli Eighties. Che belle le luci stroboscopiche.

It’s Over by TATYANA

6 – JLIN – Akoma (2024, Planet Mu)

Jerrilynn Patton, in arte Jlin, rende pulviscolo il ritmo.

Come il soffio che disperde il dente di leone in piccoli ombrellini svolazzanti pericolosi per gli allergici, anche in Akoma, il suono si disperde in mille rarefatte sembianze.

Akoma by Jlin

7 – METZ – Up On Gravity Hill (2024, Sub Pop)

In uscita a metà aprile. So già come andrà a finire. Arriverà la primavera, arriverà l’estate.

Tutti a ballare Sinceramente nelle Tute Gold. Io a godermi lo spettacolo perchè difeso dalle rasoiate dei Metz nelle orecchie.

Up On Gravity Hill by METZ

Foto in Home: Jlin, Ryan Lowry/Facebook