L’oro degli Indianizer: nuovo album e prime date del tour

“Oro” è il primo estratto dal nuovo album degli Indianizer “Oasi”, fuori per Goodfellas: si tratta del secondo disco registrato interamente in italiano e sesto della loro decennale storia.

Riccardo Salvini (voce), Salvatore Marano (sintetizzatore, piano elettrico, organo, voce), Gabriele Maggiorotto (batteria, percussioni) e Marco Gervino (chitarra elettrica, voce) sono veri animali da palco, perfetti per far esplodere i dancefloor con il loro sound influenzato da rock psichedelico, kraut, elettronica, ritmi latini e africani e un indiscusso animo pop.

“Per il videoclip di “Oro” – raccontano gli Indianizer – realizzato da Akasha con tecnologia AI, siamo partiti da alcune domande molto attuali: qual è il confine tra realtà e finzione? Come faremo nel prossimo futuro a distinguere le immagini reali da quelle fittizie? Forse solo quando saremo governati dalle macchine smetteremo di commettere atrocità millenarie? Le sequenze sono state interamente create da una macchina, controllata e guidata da un essere umano. Come in un loop psichedelico à la Escher, abbiamo creato un cortocircuito in cui gli esseri umani rappresentano la propria esistenza attraverso un’intelligenza artificiale che raffigura l’umanità stessa. Siamo noi che permettiamo alle macchine di lavorare al posto nostro, siamo noi la matrice dell’ennesimo artefatto. Il risultato è una catena infinita di immagini frattali, autogenerative, surreali e inverosimili. Per ricordarci che la finzione, nel bene e nel male, non ha ancora superato la realtà e per chiederci, lasciando il quesito aperto, se mai lo farà.”

Il nome del nuovo lavoro simboleggia la ricerca di un luogo di ristoro metaforico in cui trovare pace dal deserto assordante che ci circonda, in un disco corale che riassume in una formula inedita il sound internazionale e le influenze della musica d’autore italiana: pop, psichedelia, elettronica e ritmiche del mondo si fondono per dare vita a un’esplosione di pura gioia e dolce malinconia.

Gli Indianizer hanno suonato ovunque in Europa, partecipando a importanti festival come il Transmusicales e l’Eurosonic, condividendo il palco con artisti di fama internazionale come King Gizzard And The Lizard Wizard, Black Lips, Fat White Family, Os Mutantes. Le prime date annunciate del tour di “Oasi” sono le seguenti: Roma, Trenta Formiche martedì 23 Aprile; Firenze, The Cage mercoledì 24 Aprile; Torino, Magazzino Sul Po giovedì 2 Maggio; Lugano, Spazio Love venerdì 3 Maggio e Milano, Arci Bellezza sabato 4 Maggio.

La copertina di “Oasi” è un quadro di Daniele Galliano colorato da Maria Rita Guzzo