Dopo Phoenix e Bar Italia, anche i CCCP al MI AMI

Nell’anno della diciottesima edizione – e dunque del conseguimento della maggiore età – il MI AMI Festival festeggia giovedì 23 maggio, con una data a sorpresa, un vero e proprio concerto di apertura del Festival che porterà sul palco la band che ne ha ispirato il nome: i CCCP – Fedeli alla Linea.

L’evento segnerà il debutto della tournée italiana della band “In FEDELTÀ la LINEA c’è” – unico appuntamento in Lombardia – che riporta sul palco insieme, a 40 anni dal primo EP “Ortodossia”, Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Annarella Giudici e Danilo Fatur.

Un altro annuncio col botto per il festival dell’Idroscalo milanese che poco fa aveva confermato a sorpresa un super guest internazionale che non ha bisogno di presentazioni, i Phoenix.

Tra gli altri nomi esteri di un festival sempre meno italiano, le Cumgirl8, female band di culto della scena post-punk newyorkese che ha dedicato un brano a “Cicciolina”, pornostar omaggiata in un singolo omonimo e presa come simbolo per la loro lotta di liberazione dal capitalismo e dal patriarcato, e un’altra band che seguiamo dagli albori come i Bar Italia.

I Biglietti SONO già disponibili su Dice in pre-sale esclusiva per tutti coloro che hanno già acquistato l’abbonamento al MI AMI Festival 2024 E dalle ore 10:00 di domani, giovedì 14 marzo, saranno in vendita libera sempre su Dice.

Dopo l’essersi ritrovati e la conseguente mostra “Felicitazioni! CCCP – Fedeli alla linea 1984-2024” presso i Chiostri di San Pietro di Reggio Emilia, dopo le tre date sold out all’Astra Kulturhaus di Berlino con il concerto “CCCP in DDDR” e l’uscita dell’album live inedito “Altro Che Nuovo Nuovo”, i CCCP- Fedeli alla linea tornano sulle scene live in Italia con uno dei tour più attesi dell’estate: “In FEDELTÀ la LINEA c’è”.

“Quando nel 2005 abbiamo realizzato la prima edizione del festival – raccontano i fondatori Carlo Pastore e Stefano Bottura – abbiamo pensato a quale sarebbe potuto essere il sogno da realizzare al MI AMI ed entrambi abbiamo risposto: la reunion dei CCCP. Ci siamo”. È un importante e ulteriore segnale circa il ruolo chiave del MI AMI all’interno del circuito musicale e culturale italiano.

Il Concerto (punk) d’apertura della diciottesima edizione del MI AMI Festival sarà solo l’inizio di quattro giorni sorprendenti, che avrà tra gli altri protagonisti anche Colapesce Dimartino, Tropico, Daniela Pes, Tre Allegri Ragazzi Morti, Marco Castello, Willie Peyote, Ex Otago, Lucio Corsi, Rosa Chemical, Tony Boy, Diss Gacha, Chiello e molti altri nomi che saranno annunciati prossimamente.

Tutti i biglietti singoli e gli abbonamenti per il MI AMI Festival sono disponibili sul rivenditore esclusivo Dice: