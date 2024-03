Special Interest, due date a giugno

Gli Special Interest, band punk no-wave di New Orleans, arrivano in Italia per due date a Roma e Prato con il loro ultimo album in studio, “Endure”. Pubblicato a novembre 2022, è il loro terzo lavoro e debutto su Rough Trade Records. In “Endure” la band spinge il proprio sound verso i confini più cupi e dolci. Pop, disco e house si mescolano in un irresistibile e rivoluzionario glam punk.

GIOVEDÌ 6 GIUGNO 2024 • MONK – ROMA

www.monkroma.it

Via Giuseppe Mirri, 35, 00159 Roma RM

Biglietto: 15,00 € + d.p.

Prevendite disponibili su www.dice.it

VENERDÌ 7 GIUGNO 2024 • OFFICINA GIOVANI – PRATO | OFFTUNE FESTIVAL

www.offtunefestival.it

Piazza dei Macelli, 4, 59100 Prato PO

ingresso libero

