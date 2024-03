Gatto Verde torna ad aprile con Batu, Primitive Art e Mika Oki

Torna, per la prima volta nel weekend, Gatto Verde, lo spin-off milanese lanciato nel 2023 da Club Adriatico che negli ultimi mesi aveva movimentato i giovedì notte con tanti ospiti internazionali inediti.

Venerdì 5 aprile saranno di scena Batu, Mika Oki e Primitive Art nello spazio di Via Toffetti 25 che sorge tra fabbriche e magazzini di Milano sud-est, a 500 metri dalla fermata M3 Porto di Mare.

Dopo aver infiammato l’ultima notte di Terraforma della sua storia a Villa Arconati, Omar McCutcheon aka Batu produttore di Oxford e titolare di Timedance, era arrivato per la prima volta in Italia a Ravenna ormai otto anni fa. L’influente dj/producer che potremmo per semplificare definire UK bass, da quel momento, è diventato uno dei nomi di riferimento della scena legata a Club Adriatico e arriverà per la prima volta nella città milanese con un extended set di tre ore che promette un annichilente assedio sonoro fino alle prime luci dell’alba.

A impreziosire la serata un’esperienza non comune, data la loro abitudine a centellinare il numero di performance live in giro per l’Italia e per l’Europa. Stiamo parlando dei Primitive Art, duo avant/dub sperimentale uscito per Arcola, sub-label di Warp, e composto dal direttore artistico di Club Adriatico/Gatto Verde Matteo Pit (recentemente tornato in scena come Dr. Pit in un progetto collaborativo con a Lolina) e dall’artista colombiano Jim Nedd.

Ad aprire la serata il djset della parigina Mika Oki. Con un background nella scultura e nella musica elettro-acustica, la dj e digital artist franco-giapponese esplora la nozione di spazi intangibili e paesaggi emozionali attraverso installazioni AV, musica e mix con un gusto che svaria tra drum and bass, UK garage, 2-step, grime, e molto altro.

L’installazione sulla rampa sarà curata da Studio Temp per lo showcasing di un nuovo progetto collaborativo di Diadora con soundtrack di Lorenzo Senni per la sua label Presto!? Records.

Gatto Verde da gennaio 2023 ha portato in questa serata nomi quali Ok Williams, Pandora’s Jukebox, Bill Kouligas, Physical Therapy, upsammy, Bobby Beethoven, Lee Gamble, Mafou, Sister Effect.

Il party di venerdì 5 aprile con Batu (djset), Primitive Art (live) e Mika Oki (djset) inizia alle 23 e le prevendite sono già disponibili su DICE.