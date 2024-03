“Sidelines”, il dream-pop incalzante di The Day

Il duo dream-pop di Anversa e Amburgo THE DAY ha pubblicato il video del singolo “Sidelines”, estratto dal secondo album della band “The Kids Are Alright” in uscita il prossimo 10 maggio 2024:

Girato con una vecchia videocamera MiniDV in un Airbnb da qualche parte nei Paesi Bassi, il brano è un dark-pop che tende al dream-pop ma di indole incalzante, e tratta di paure e insicurezze personali. La cantante Laura Loeters ha dichiarato:

“Sidelines” parla fondamentalmente di come ci si guarda dall’esterno e di cosa significhi trovare pace nell’approvazione degli altri. Ma in tutto il caos dei pensieri sai che non sei solo. E che prima di tutto bisogna accettare le cose per come sono. Perché sai anche che un giorno tutto tornerà a posto.

I The Day hanno pubblicato due DIY-EP, seguiti dal loro album di debutto “Midnight Parade” all’inizio del 2019. Le note stampa dicono che “continuano a lavorare per formulare la propria versione di musica pop. Una musica intima senza imporsi all’ascoltatore, che connette e guarda avanti. Discreta, malinconica e sempre sentita”.

——————————————————–

/// THE DAY

www.instagram.com/thedayisaband

www.youtube.com/c/thedayisaband

www.facebook.com/thedayisaband

www.thedayisaband.com

foto in home di Nanne Spielmann, presente sul sito ufficiale per ragioni promozionali