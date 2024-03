Indi(e)pendenze meets Kalporz – Marzo 2024

#Podcast

Indi(e)pendenze è il format ideato da Matteo Maioli in onda ogni sabato dalle 12.00 alle 13.00 sulla bolognese www.neuradio.it.

In questa edizione ospite di Matteo è Raffaele Concollato, editor anche di indie-roccia.it, che ci porta alla scoperta del Tener-a-mente Festival 2024 e degli ultimi dischi di J Mascis, Any Other e Bonnie Prince Billy oltre a un ricordo da #tbt dei Monsters Of Folk. In appendice gli Elephant Stone, attesi in tour in Italia a Maggio, il ritorno degli MGMT e i Dead Bandit, splendida uscita tra post-rock e soundtracks per la Quindi Records.

La playlist è visionabile in fondo: ogni trasmissione si trova anche in streaming su Radio Casotto.



DEAD BANDIT – Staircase (Quindi, 2024)

J MASCIS – What Do We Do Now (Sub Pop, 2024)

MONSTERS OF FOLK – Whole Lotta Losin (Rough Trade, 2009)

ELEPHANT STONE – Going Underground (Fuzz Club, 2024)

BONNIE PRINCE BILLY – Behold! Be Held! (Drag City, 2023)

ANY OTHER – Need Of Affirmation (42 Records, 2024)

CAT POWER – It’s All Over Now, Baby Blue (Domino, 2023)

PASSENGER – Holes (Nettwerk, 2012)

MGMT – Nothing To Declare (Mum + Pop, 2024)

Foto di Any Other @Spazio Marte Cesena in Home: Matteo Maioli