Crystal Murray, “Starkmaniak” precede l’album di debutto

La parigina Crystal Murray ha annunciato il suo album di debutto, intitolato “SAD LOVERS & GIANTS”, che dovrebbe vedere la luce il prossimo 31 maggio su Because Music. La notizia dell’album è accompagnata da un video girato a Londra e diretto da Charlotte Wales per il nuovo singolo “STARMANIAK“.

Le note stampa lo definiscono “un brano alt pop”, ma in realtà è pop anni ’80 (stile Bronski Beat).

Parlando del singolo, Crystal ha detto: “Volevo mettere in evidenza le lotte e le sfide che molte donne affrontano nella società di oggi, in particolare la questione pervasiva dell’eccessiva sessualizzazione, della mancanza di rispetto e del maltrattamento. Essere consapevole della tossicità che alcuni individui possono perpetuare è importante. Sto parlando delle mie esperienze personali, ma anche di far luce su questioni sociali più ampie che devono essere affrontate”.