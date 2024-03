Nuovi dischi in arrivo per St. Vincent e Charli XCX

Interessanti novità in arrivo per St. Vincent e Charli XCX: nel giro di due giorni è stata annunciata l’uscita dei loro nuovi album in studio. La performer e compositrice Annie Clark ritorna con un nuovo lavoro, All Born Screaming, che esce il 26 aprile via Virgin Music Group a distanza di tre anni dal precedente, Daddy’s Home, e a dieci anni dal disco eponimo St. Vincent, uno degli apici della sua carriera. Il nuovo LP vede la partecipazione di numerosi collaboratori tra cui spiccano Cate Le Bon e Dave Grohl. È stato diffuso ieri il singolo che anticipa il progetto, “Broken Man”, con un video girato dal visual artist Alex Da Corte.

Un nuovo disco è in arrivo anche per Charli XCX. Intitolato Brat, conterrà 15 pezzi, durerà 41 minuti e sarà pubblicato in estate. Charli XCX lo ha definito un “club record”. Il nuovo progetto segue a due anni di distanza Crash. Ieri è stato diffuso il nuovo singolo “Von Dutch”, prodotto da Easyfun e accompagnato da un video musicale girato all’aeroporto Charles De Gaulle di Parigi.