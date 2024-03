Anohni and the Johnsons in Italia a giugno

È stata annunciata ieri una data italiana, al momento l’unica, del tour estivo di Anohni and the Johnsons: l’autore e la sua band saranno al Pala De André di Ravenna il prossimo 15 giugno all’interno del Ravenna Festival 2024. I biglietti, in prevendita esclusiva sul sito di Anohni già da due giorni, sono disponibili da oggi su TicketOne per la vendita generale. Il tour europeo di Anohni e dei suoi Johnsons attraverserà svariate città. A Ravenna si terrà il secondo show di questa tranche di concerti, che partirà ad Atene, toccherà Italia, Spagna, Francia, Inghilterra, Belgio e Germania e, stando aIle ultime news, si chiuderà in Danimarca.

Il performer e il suo gruppo sono reduci dall’apprezzato e potente My Back Was a Bridge for You to Cross, pubblicato lo scorso anno, un disco che attraversa più mondi e più generi, prediligendo soprattutto arrangiamenti intimistici e forti richiami al soul, senza dimenticare però gli elementi elettronici e sperimentali che avevano caratterizzato il claustrofobico e cupo Hopelessness del 2016, pubblicato da Anohni come lavoro solista, del quale questo nuovo progetto porta avanti svariati contenuti, in primis le questioni sociali, etiche e ambientaliste delle quali ha spesso scritto. Sul palco al fianco dell’artista in questo tour ci saranno ben nove elementi.