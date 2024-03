“365” è il nuovo singolo di Waxahatchee prima dell’uscita del nuovo album

Il nuovo album di Waxahatchee, Tigers Blood, uscirà tra una settimana. La cantautrice folk, country e Americana ha diffuso tre singoli come anticipazioni del nuovo lavoro, l’ultimo dei quali, “365”, è uscito pochi giorni fa e, come i precedenti, è accompagnato da un video, questo girato da Corbett Jones e Nick Simonite. In esso Katie Crutchfield è all’interno di un appartamento sgombro che scruta una città dall’alto.

Dopo “Right Back to It” e “Bored”, diffuse in questi primi mesi del 2024, questo terzo singolo conferma la qualità di Tigers Blood e ci incuriosisce in merito a quante sfumature dei generi menzionati appena sopra la cantautrice sia stata in grado di toccare e di costruire in questo nuovo progetto, che segue a quattro anni di distanza Saint Cloud, a oggi il disco più affascinante e profondo di Crutchfield. Dopo l’onirico e romantico country-folk del primo singolo, una ballata riflessiva, e l’Americana “da rodeo” del secondo, un rock torbido ed energico, il terzo estratto è un brano dall’arrangiamento scarno e dall’atmosfera ipnotica, che fa riflettere sull’amore come dipendenza e sulle sue devastanti potenzialità, sia nel bene sia nel male.