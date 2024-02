Un nuovo album di Lana Del Rey nel 2024?

Nel 2023 Lana Del Rey ha pubblicato Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd, album che ha riscosso un notevole successo sia dal punto di vista della critica che dal punto di vista commerciale. L’album seguiva i due dischi in studio che la cantautrice aveva pubblicato, a qualche mese di distanza l’uno dall’altro, nel 2021. Ieri, durante un evento organizzato dalla Billboard, Lana ha dichiarato che il suo nuovo long playing uscirà a settembre, sarà un disco country e si intitolerà Lasso. Ha anche aggiunto che il suo storico produttore Jack Antonoff ha passato con lei diverso tempo presso lo storico studio di registrazione Muscle Shoals in Alabama, ma anche a Nashville e in Mississippi, negli ultimi quattro anni.

Annunci di questo tipo non sempre si concretizzano poi in uscite effettive, ma in passato Del Rey ha spesso dato sfogo alla sua linfa creativa con pubblicazioni uscite anche a breve distanza tra loro, come testimoniano i due album pubblicati nel 2021 o il disco spoken word contenente sue poesie pubblicato nel 2020 a un anno di distanza dallo splendido Norman Fucking Rockwell. Già nel 2021 Lana aveva annunciato che il disco successivo a Chemtrails Over the Country Club, pubblicato a marzo, sarebbe uscito in quello stesso giugno e avrebbe avuto un certo titolo; il disco venne diffuso invece a ottobre e con un titolo differente, Blue Banisters, ma infine arrivò. Negli ultimi mesi Del Rey non si è in ogni caso fermata: ha pubblicato la sua cover del classico di John Denver “Take Me Home, Country Roads” e ha partecipato al recente speciale dell’NBC dedicato a Elvis Presley, per il quale ha eseguito “Unchained Melody”, il tutto dopo aver concluso un tour statunitense ed essersi esibita in Europa in estate, anche in Italia. Proprio in Italia Lana Del Rey tornerà, con uno show a Milano in occasione del festival I-Days il prossimo giugno. Sulle nostre pagine potete leggere anche un’intrigante Top 7 delle sue canzoni, pubblicata nell’ottobre 2021.

(L’immagine in evidenza è uno scatto di Neil Krug per Billboard.)