Intervista a Bubca Records, parte la newsletter del laboratorio Unavoltahosuonatoilsassofono

Kalporz ha seguito, da lontano ma con occhio molto attento, il laboratorio di giornalismo musicale in quattro tappe organizzato dal Blog Unavoltahosuonatoilsassofono tramite il canale YouTube Ubu Dance Party. Al progetto hanno partecipato a gennaio dieci aspiranti giornalisti da tutta Italia, accumunati dalla curiosità e la passione verso il settore culturale italiano e più in particolare quello musicale.

Il laboratorio ha avuto come scopo, come ha spiegato il coordinatore Giuseppe Di Lorenzo, critico musicale e teatrale, “quello di fornire strumenti di analisi, di scrittura e di ricerca, ma soprattutto una cassetta degli attrezzi contro la superficialità, la sintesi e l’approssimazione.”

Nella condivisione degli obiettivi di questo laboratorio, Kalporz intende dunque dare il maggiore risalto possibile a questa iniziativa e alle sue restituzioni: la redazione estemporanea “dei dieci” ha infatti scelto il taglio degli articoli e di creare output in forma di newsletter.

Ogni settimana sarà dedicata a una etichetta dell’underground italiano, nel numero di mercoledì un’intervista, mentre in quello del venerdì quattro recensioni, provando a costruire un ritratto il più possibile fedele di queste realtà, “sperando sia di riferimento sia per chi vorrà approcciarle come fruitore occasionale, sia come appassionato”.

In questo primo numero la redazione ha intervistato Luca Tanzini (Tab_Ularasa) e approfondito la storia e i punti salienti della Bubca Records, etichetta toscana che ha segnato un modo di pensare e produrre musica «tutto sbagliato», seguendo come unica regola il principio per cui se puoi farlo fallo adesso, domani è già troppo tardi.

L’intervista è possibile recuperarla a questo link.

(Paolo Bardelli)