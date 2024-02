“Spiriti Guida”, continua il tour di Cristina Donà

Il nuovo spettacolo di Cristina Donà si intitola “Spiriti Guida” ed è dedicato (anche) ai suoi artisti di riferimento e in particolare a quelli che l’hanno emozionata profondamente e spesso la guidano, stimolandone l’ispirazione o suggerendo una direzione artistica.

Lo spettacolo (con Saverio Lanza) delinea un percorso evocativo dove le canzoni della Donà lasciano affiorare i brani degli artisti di riferimento, dai primi ascolti giovanili fino a oggi, in una rilettura che attinge da Battisti ai Bee Gees al compositore Claudio Monteverdi, dai Beatles a Sinead O’Connor, passando per De Gregori, Bjork, Bowie e molti altri.

Questi i prossimi appuntamenti:

16 febbraio – Brescia – Latteria Molloy – “Spiriti Guida” – Info / Biglietti

17 febbraio – Milano – Arci Bellezza – “Spiriti Guida” – Info / Biglietti

1 marzo – Fontanafredda(CN) – Fondazione Mirafiore – Info e Prenotazioni Alla Fondazione Mirafiore sarà intervistata dall’amica Paola Farinetti.

2 marzo – Saluzzo(CN)– Teatro Magda Olivero -“Spiriti Guida” – Info / Biglietti

3 marzo – Torino – Seeyousound Festival@Cinema Massimo – Live set Info / Biglietti Seeyousound è un festival dedicato al cinema musicale e alla musica nel cinema. L’esibizione è prevista dopo la proiezione del documentario “Se il cielo è tradito”, omaggio a Claudio Galuzzi, poeta, giornalista e grande appassionato di musica e arte, scomparso prematuramente nel 1998, che ha fortemente influenzato la scrittura della Donà negli anni d’esordio.

8 marzo – Bologna– Europavox Festival@Estragon – Live – Info / Biglietti

20 marzo – Madrid – Premio Bianca d’Aponte a Madrid – Live set

4 maggio – Parigi – Festival Canzoni & Parole – Live set Con altri prestigiosi artisti italiani presso l’Espace Jemmapes, vivace centro culturale nel quartiere di Canal St-Martin nei pressi de la Gare de l’Est.

Foto di Carol Alabrese presente nella mailing list