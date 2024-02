I Cure tornano in “Paris”

“Wish” fu un album importantissimo nella discografia dei Cure, e fu seguito da ben due album ufficiali dal vivo. Il primo è “Show”, pubblicato nel settembre 1993 e ristampato nel luglio dello scorso anno, mentre il secondo è “Paris” che è oggetto di una ripubblicazione nel 2024.

Registrato dal vivo allo Zenith di Parigi nelle notti del 19, 20 e 21 ottobre 1992, “Paris” fu pubblicato nell’ottobre 1993 e ha quindi compiuto 30 anni: per l’occasione sarà reso disponibile in versione rimasterizzata, 2LP e 1CD, con due tracce bonus. “Paris” è stato rimasterizzato da Robert Smith e Miles Showell agli Abbey Road Studios di Londra. Il cutting del doppio LP è stato realizzato da Miles Showell sempre agli Abbey Road Studios.

La nuova ristampa per il 30° anniversario di “Paris” è stata ampliata aggiungendo due brani inediti, “Shake Dog Shake” e “Hot Hot Hot!!!” che ora aprono e chiudono l’album, con un rimescolamento anche della tracklist.

1. SHAKE DOG SHAKE

2. THE FIGUREHEAD

3. PLAY FOR TODAY

4. AT NIGHT

5. IN YOUR HOUSE

6. ONE HUNDRED YEARS

7. APART

8. LOVESONG

9. A LETTER TO ELISE

10. CATCH

11. CHARLOTTE SOMETIMES

12. DRESSING UP

13. CLOSE TO ME

14. HOT HOT HOT!!!