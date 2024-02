Sara Parigi, le Wipaus Live Sessions in anteprima

Stanza è l’album d’esordio di Sara Parigi (ex Lady in the Radiator), prodotto da Alessandro Fiori, uscito il 26 gennaio 2024 per Viceversa Records e anticipato dai singoli Rive e Animale con video di John Snellinberg.

Oggi qui su Kalporz andiamo a pubblicare in première esclusiva il nuovo video live di Sara Parigi, “Nina”, tratto dalle Wipaus Live Sessions.

Il luogo dove Sara Parigi ha raccolto le sue nuove canzoni non poteva che essere il suo album d’esordio da solista, intitolato non a caso Stanza, archiviata la breve ma significativa avventura con i Lady in the Radiator, band alt-rock che nel 2019 ha vinto il prestigioso concorso nazionale Rock Contest di Controradio. Un luogo in cui Parigi si è fatta raggiungere innanzitutto da Alessandro Fiori, in veste di produttore artistico.

credit foto: Anna Sanesi