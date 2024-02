070 Shake a Milano a giugno

Seguiamo 070 Shake fin dal suo esordio, quel “Modus Vivendi” che si prese un bel 82/100 da Piero Merola con una frase finale premonitrice: “E noi scommettiamo fin da ora su 070 Shake“. A dire il vero il suo secondo album ci aveva entusiasmato meno (vedi T4ATF! in cui Samuele Conficoni rimarcava la sua

“acida commistione di hip-hop e R&B” che “regala alcuni buoni momenti”).

La rapper, cantautrice, produttrice del New Jersey torna in Italia per un’unica data, lunedì 3 giugno al Circolo Magnolia di Milano, come headliner del nuovo format FIGHT THE NOIA, e noi siamo molto attenti a questa data.

FIGHT THE NOIA è un contenitore di eventi trasversale a ogni genere che vuole proporre un’alternativa stimolante nella scena musicale. La missione di questo format è quella di creare eventi coerenti che rispecchino la natura, l’attitude e il genere di riferimento degli artisti coinvolti, creando una connessione tra la scena internazionale e quella italiana.

FIGHT THE NOIA NO.1 è la prima edizione del format, che si pone l’obiettivo di raccontare la scena urban/rap, coinvolgendo progetti che si stanno imponendo nell’industria musicale contemporanea.



Questa è la biografia di 070 Shake come da comunicato stampa:

Danielle Balbuena, in arte 070 Shake, è una rapper statunitense classe 1997, fondatrice del collettivo 070, che negli anni ha fatto breccia nel mainstream mantenendo la propria identità distinta al fianco di altre crew come A$AP Mob, Odd Future e Pro Era.

Kanye West si accorge da subito del suo talento e arriva nel 2016 la firma con GOOD Music/Def Jam che apre la strada alle prime collaborazioni con artisti del calibro di Pusha T, Nas e lo stesso Ye.

Nei suoi lavori da solista dimostra grande capacità di introspezione e vulnerabilità, scrivendo brani profondi che parlano di intrecci amorosi tormentati e di infedeltà. Esordisce con l’Ep “Glitter” (2018), sei brani che uniscono l’emo-pop a influenze provenienti dalla trap. Nell’album “Modus Vivendi” (2020), l’ascoltatore viene invece catapultato al centro di un futuristico viaggio tra digitale e analogico, una tormentata e catartica miscela di rap e R&B.

La musica di 070 Shake si distingue per la sua potenza evocativa ed eleganza, attraverso le quali esprime un tormento emotivo, struggente e quantomai contemporaneo. Il suo secondo album “You Can’t Kill Me” (2022) è un nuovo esperimento meno orientato al ritmo, più melodico e intimista: è il manifesto del suo coinvolgimento emotivo all’interno di un rapporto logorante, tra senso di codipendenza dalla persona e astinenza causata dalla sua assenza.



Biglietti solo su DICE dalle ore 14 del 15 febbraio

03.06.24 – Circolo Magnolia, Milano: https://link.dice.fm/z17a43e5bae0



070 Shake

https://www.instagram.com/070shake/



foto senza credit fornita da Ufficio Stampa All Things Live_Astarte