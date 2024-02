Galapaghost, delicatezza dream-folk tra USA e Italia

#IT-alien

Noi italiani abbiamo il sogno americano, ma c’è anche qualcuno che ha messo in pratica il contrario. Come ad esempio Casey Chandler, originario di Woodstock (USA) e attualmente residente nelle valli sopra Torino e che porta avanti il progetto musicale Galapaghost. Per questo lo vogliamo comunque inserire nella nostra rubrica IT-alien dedicata all’underground italiano, perché il fatto di vivere e registrare i suoi dischi in Italia ce lo restituisce quasi come se fosse un oriundo al contrario.

Il suo nuovo ep “Peach Fuzz“ è uscito lo scorso 9 febbraio 2024 ed è bellissimo: sono cinque brani che ondeggiano tra la migliore tradizione cantautorale americana e una visione più dreamy-europea: l’arpeggio stoppato di “Saccharine Machine” ne è un esempio perché è sia folk che richiamante quasi passaggi onirici all’interno di quello che è un canto pastorale. Ma anche la delicatezza e semplicità ricercata della strumentale “While I Lay Beside You” o la jeffbuckleyiana “Trapeze” colpiscono nel cuore.

“Peach Fuzz” è un disco che parla di nuovi inizi e della bellezza dell’innocenza. Ci sono momenti in cui il mondo sembra troppo opprimente e sento la necessità di isolarmi per poterlo comprendere appieno. “Peach Fuzz” nasce da uno di questi momenti. Nonostante la sua brevità e dolcezza, con una durata di soli 9 minuti e mezzo, riesce a catturare e trasmettere tutte le emozioni che volevo esprimere.

Chandler ha iniziato la sua carriera come musicista turnista per John Grant, promuovendo “Queen Of Denmark”, eletto album dellʼanno dalla rivista Mojo. Ha poi eseguito tour negli Stati Uniti, in Canada ed in Europa, partecipando anche a rinomate trasmissioni televisive come “Later… with Jools Holland”. Successivamente, Chandler ha intrapreso la carriera da solista con lʼalbum “Runnin” e successivamente realizzato altri sette album e sei EP, collaborando anche nel campo cinematografico e televisivo. Ha composto musiche per “Il Ragazzo Invisibile” di Gabriele Salvatores, “Una Relazione” di Stefano Sardo, contribuito alla promozione della serie Netflix “Tredici“, e creato una colonna sonora per una campagna pubblicitaria di “Quiksilver” featuring il celebre snowboarder Travis Rice. Il video musicale “Trapeze” ha recentemente vinto tre premi ai Rome Music Video Awards (edizione di gennaio 2024), inclusa la categoria principale “Miglior Video Musicale”. Inoltre, ha ottenuto il premio come “Miglior Video Musicale” all’Indian Independent Film Festival, nella sua edizione di novembre-dicembre 2023, e il premio “Migliori Effetti Visivi” all’International Music Video Underground Festival per l’edizione di dicembre 2023.

Galapaghost farà a breve due date in Italia, non perdetevelo:

8 marzo 2024 @ Fosbury Club, Mantova

21 marzo 2024 @ Malpighi Sofa, Arezzo

https://www.instagram.com/galapaghoster/

(Paolo Bardelli)