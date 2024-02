Jorja Smith, finalmente in Italia!

Dopo tanti anni una delle voci più celebrate della nuova scena britannica arriva finalmente in Italia: Jorja Smith sarà in data unica italiana sabato 31 agosto 2024 a Milano al Carroponte per un’esclusiva firmata Vivo Concerti.

Con oltre 2,6 miliardi di stream, 12,5 milioni di ascoltatori mensili su spotify, 3,7 milioni di instagram, 622 milioni di views su youtube, è senza alcun dubbio tra le più notevoli e potenti voci britanniche in circolazione, con un’urgenza e un’intensità di scrittura che solo pochi possono eguagliare e che vanta collaborazioni con Kendrick Lamar, Drake, Stormzy, Burna Boy, Kali Uchis, Popcaan. Giusto per fare qualche nome.

Jorja Smith, attualmente candidata ai Brit Awards 2024 per la categoria “R&B” è anche la prima artista indipendente ad ottenere il Brits Critics Choice Awards ed è stata vincitrice del Brit Award come miglior artista femminile, oltre ad aver ricevuto un nomination ai Mercury Prize e ai Grammy come miglior artista esordiente.

Il nuovo disco di inediti, falling or flying – pubblicato lo scorso settembre per la sua etichetta indipendente FAMM e prodotto dal duo DAMEDAME*- è l’ultimo step di una costante maturazione che l’ha resa una delle artiste contemporanee più iconiche e imitate.

I biglietti saranno in vendita dal 22 febbraio ore 11 su vivoconcerti.com