Band of Horses a Kansas City, e le cose vanno (ancora) bene

Band of Horses, Uptown Theater, Kansas City, 18 febbraio 2024

Le Cose Vanno (ancora) Bene!

Una conclusione in grande stile! Dopo oltre un anno on the road, i Band of Horses, indie folk rockers di Seattle, hanno concluso il loro tour nel centro di Kansas City, presso l’Uptown Theater, di fronte a un tutto esaurito dei loro fan più felici.

Sebbene fosse iniziato come un tour normale a supporto del loro ultimo album completo, “Things are Great” del 2022 (via BMG Records), questa particolare serie di spettacoli “An Evening With…”, che presentava sia un set acustico completo che un set elettrico completo, celebra anche vent’anni della band e diventa un ringraziamento ai fan per la loro fedeltà nel tempo.

La serata è iniziata tranquillamente con il set acustico, con il cantante Ben Bridwell da solo seduto sul palco incorniciato da numerose candele, un patchwork di tappeti accoglienti e qualche lampada vintage vicino agli strumenti. “St. Augustine” del 2006 ha iniziato la serata, con Bridwell che invitava scherzosamente il pubblico, cantando “Let’s bury ourselves and go haunt someone tonight.” (“Seppelliamoci e andiamo a tormentare qualcuno stasera”).

Bridwell ha commentato che era l’ultima notte del tour e si è scusato in anticipo se la sua voce sembrava più grezza del solito, ma il pubblico seduto sembrava comunque rapito e gli ha facilmente perdonato ogni cosa. Il collaboratore musicale di lunga data Ryan Monroe e il membro più recente della band, il chitarrista Brett Nash, sono usciti dall’ombra per unirsi a Bridwell nella canzone di inizio, “I Go to the Barn Because I Like The”, con gli altri membri della band dietro.

Il resto del set sembrava informale, con l’intimità di un concerto in salotto e Bridwell senza pretese che si chiedeva ad alta voce perché non avesse dato più importanza a suonare “Factory” la notte precedente a Chesterfield, in un locale chiamato The Factory.

Si potevano vedere sorrisi sui volti dei fan mentre Bridwell cantava “Stayin’ friends is really fantastic, we’ll be together from the cradle to the casket” (“Rimanere amici è davvero fantastico, saremo insieme dalla culla alla bara”) dal nuovo album, ridendo quando Bridwell sovraenunciava il titolo dell’album, dicendo che la canzone era “dal loro ultimo, ‘Things are GREAT!”.

Alla pausa del set, l’atmosfera accogliente del falò con candele, tappeti e lampade, è stata rimossa per fare spazio a un vero spettacolo rock, anche se lo sfondo boscoso e ovattato è rimasto. L’influenza degli anni ’80 di Bridwell (chi lo sapeva?!) era chiaramente evidente quando la band ha suonato “Love My Way” dei The Psychedelic Furs e ha eseguito con autenticità la ballata di successo del 1988 degli INXS, “Never Tear Us Apart”, solo poche canzoni dopo.

Nonostante sia stato un inverno caldo, “The Snow Fall Aka The First Song” ha diligentemente creato l’atmosfera per una scena invernale e le luci lampeggianti e le chitarre hanno ruggito durante “The Great Salt Lake” del 2006.

“Warning Signs” dal nuovo disco ha dato a Bridwell un’altra possibilità di annunciare che era da “Things are GREAT!” senza troppa ironia.

La vivace “Ode to LRC” del 2007 ci ha ricordato ottimisticamente nella canzone che “the world is such a wonderful place” (“il mondo è davvero un posto meraviglioso”) e la chiusura della serata con “The Funeral” del 2006 potrebbe sembrare una scelta malinconica ma la canzone musicalmente ha evidenziato un gioioso crescendo ed è sembrata più riflessiva e inclusiva, con la folla che ha aiutato Bridwell a cantare gli “oh, oh” della canzone: è stata un’occasione per ascoltare il distintivo picco della sua voce quando diventa più forte, e farlo per l’ultima volta.

I Band of Horses si prendono ora una meritata pausa ad eccezione di alcuni spettacoli selezionati per festival, ma hanno concluso questa tappa del tour con una performance memorabile e ricordandoci che, anche in un mondo post-pandemico, con due guerre in corso, il cambiamento climatico che altera i paesaggi e molto altro, …”Things are GREAT!”

BAND OF HORSES SETLIST

Acoustic Set

St. Augustine (Ben solo)

I Go to the Barn Because I Like The

No One’s Gonna Love You

Barrel House

Dilly

Lights

Marry Song

Factory

In Need of Repair

Weed Party

Electric Set

The General Specific

The First Song

Laredo

Crutch

Never Tear Us Apart (INXS cover)

The Great Salt Lake

Is There a Ghost

Warning Signs

Blue Beard

Ode to LRC

The Funeral

Il presente articolo è stato pubblicato originariamente su WeHeartMusic: le ragioni della collaborazione tra Kalporz e WeHeartMusic le puoi leggere qui.