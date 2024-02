In première il fingerpicking di Pino Nuvola con “Rupicapra”

Kalporz è lieta di pubblicare in anteprima esclusiva il video di “Rupicapra” da parte del chitarrista Pino Nuvola. La canzone è uno strumentale folk lieve e soave dal respiro terrestre. Si tratta dell’anticipazione del disco “A fronte praecipitium A tergo lupi” che uscirà il 26 Marzo per l’etichetta Pipapop Records.

Il video vede la partecipazione della danzatrice e coreografa Laura Moro, ed è ambientato nei luoghi a lei cari.

“A Fronte Praecipitium, A Tergo Lupi è l’attimo prima del salto, quando l’istinto prevale sulla razionalità, spogliandoci delle nostre vesti umane e svelando l’animale che è in noi. La fuga, la redenzione, la rinascita”, ha detto Nuvola.

Il titolo è un proverbio latino, che indica una situazione disperata, dalla quale non sembrano esserci vie d’uscita: di fronte c’è un precipizio, alle spalle i lupi. Pino Nuvola ha tradotto la sensazione di essere in trappola e di non avere scampo in dieci brani scarni e aspri, più spigolosi rispetto alle melodie del precedente “Fremor Arborum”. La musica di Pino Nuvola, con la sua chitarra acustica, il fingerpicking e le accordature aperte dei grandi maestri dell’american primitive, resta però inconfondibile.