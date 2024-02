La Terza Classe, in anteprima il video di “Broken Flower”

Dopo la pubblicazione il 16 novembre 2023 solo per il mercato nordamericano (e il conseguente tour USA con ben 15 tappe), i La Terza Classe hanno reso disponibile “Us“, il loro lavoro discografico, agli inizi di gennaio 2024, e qui – tramite le pagine virtuali di Kalporz – pubblicano oggi il nuovo loro videolive di “Broken Flower”, in esclusiva per i lettori kalporziani.

La Terza Classe sono tra le poche band italiane che si approcciano in maniera credibile al bluegrass:

“Us“ è stato pubblicato da Soundinside Records, e riprende i temi propri e cari alla band partenopea: l’amore per il “viaggio”, per la vita on the road, per gli Stati Uniti e per la musica suonata dal vivo, ma il tutto inserito in una dimensione più intima e interiore.

Con l’occasione della première del video, pubblichiamo anche il “Track by Track” dell’intero album, e la biografia come da comunicato stampa:

TRACK BY TRACK a cura de LA TERZA CLASSE

FREE SOUL

Il brano parla della separazione fra due entità molto legate ma allo stesso tempo bloccate. A testa alta il continuo del cammino del protagonista continua con il cuore pieno dello scambio avuto con l’altra entità.

La canzone parla di libertà e di voglia di avventura conquistata con il sudore e con un lavoro fatto su se stessi.

Brano andante, dai toni caldi e profondi, con elementi di blues e folk moderno.

DREAM FOR YOU

Il brano parla di un amore finito da tempo e del desiderio di avere notizie circa la vita dell’ex partner. Il piacere di sapere se tutto è apposto e concentrare le proprie energie e pensieri positivi affinchè gli insegnamenti dell’ormai ex relazione possano dare i frutti sperati, avendo fiducia nelle capacità e dall’altra persona.

Ballata folk malinconica ma dal ritmo e sonorità solari intrise alternative country.

DURING MY WALK

Il cammino di chi fa i conti con la scelta di una vita solitaria, costantemente inseguito dalle ombre del passato e che porta con sè i dubbi e le paure di sempre; braccato e morso da animali feroci e figure sinistre che simboleggiano le irrequietezze da cui prova a fuggire, ma che puntualmente riemergono nei pensieri notturni. Il respiro affannato di chi non trovando scampo, non può che continuare a correre in avanti. Brano che alterna “cavalcata” country-rock a momenti onirici e di psichedelia.

BE WITH YOU

È la storia di una coppia che ha difficoltà ad accettare le reciproche diversità caratteriali, e nonostante i continui litigi non riescono a lasciarsi, in quanto essenziali l’uno per l’altra.

WHO WILL SAVE MY SOUL?

La richiesta d’aiuto di una persona che sente dentro sè un grande gelo e i cui occhi restano impassibili dinanzi tanto al bene quanto al male, poichè da tempo non vi trova più differenza. L’ultima preghiera di chi vuole salvare la propria anima dallo sprofondo di uno stato di apatia. Gospel laico; atmosfera fra il sacrale e il sinistro.

BROKEN FLOWER

L’amore.

L’ incomunicabilità.

Babylon, città metafora di un luogo sepolto dentro il protagonista.

Metafora di un viaggio che si intraprende anche senza la propria volontà quando ci si innamora.

il desiderio di voler “per una notte e per tutto il tempo” quel “fiore rotto” per ricucirlo e prendersene cura.

Ma allo stesso l’incomunicabilità di tutte le emozioni che nascono quando si scava a fondo dentro se stessi.

E il desiderio che rischia di diventare soltanto un ritornello.

PIER SONG

Il brano pone al centro del racconto l’attesa paziente e tenace del protagonista che fra sole forte e pioggia resta fermo sulla sua posizione e aspetta solo il suo momento per tornare a brillare ed accecare tutto ciò che lo circonda.

Una canzone che parla in maniera minimale e mantrica, dal punto di vista musicale, di forza interiore per contrastare le avversità delle situazioni.

YOU’LL NEVER LEAVE ME ALONE

È una conversazione immaginaria tra una ragazza e i suoi genitori defunti. In questa canzone è raccontata la nostalgia e la mancanza dei familiari, che nonostante non ci siano più, continuano a vivere nei suoi ricordi.

THE TRICK

La malinconia di chi con gran fatica e lavoro interiore, ha preso coscienza che per sfuggire al dolore o alla noia e ai fastidi della quotidianetà, spesso occorre cedere alla fizione del pensiero comune e dei convenevoli; mentire a sè stessi per mischiarsi agli altri, recitando che tutto stia andando bene. Sembra questo il trucco del cervello per sopprimere la rabbia e nascondere la tensione, l’unico stratagemma per dimenticare la propria insofferenza, o per conviverci seza farsi altro male. Ninna nanna folk introspettiva, delicata e minimale; una “lullaby” contorta e inquieta.

BIOGRAFIA UFFICIALE

La Terza Classe nasce a Napoli nell’ottobre del 2012.

Il luogo della formazione e dell’affermazione del progetto è stato la città partenopea e la Francia, dove la band ha attirato l’attenzione di una vasta fetta di pubblico iniziando a produrre musica e concerti suonando canzoni tradizionali, moderne ed inedite ispirate dal folk statunitense ed europeo.

La band ha autoprodotto nel 2014 un primo EP, “Ready to Sail” riscuotendo un discreto successo. Nel maggio 2016 esce il primo vero lavoro discografico, “Folkshake”, contenente 8 brani; il progetto è stato realizzato insieme alla casa editrice “Ad est dell’equatore”, ed è distribuito tramite Amazon, Spotify e iTunes. Il disco ha venduto circa 2500 copie in tutto il mondo grazie all’intensa attività live. Nel corso del tempo, La Terza Classe ha avuto modo di ricercare e di approfondire le radici della musica che produce: per questo motivo il gruppo si è esibito in molti paesi d’Europa (Francia, Belgio, Olanda), in Italia in numerosi festival, in Germania al Neukölln Folk Festival, e soprattutto negli Stati Uniti dove, nel 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 ha realizzato varie tournée; ha partecipato a molte trasmissioni radiofoniche americane ed ha avuto l’onore di suonare per quattro anni consecutivi allo show televisivo “Music City Roots” al fianco di Jim Lauderdale, vincitore di 2 Grammy, a Nashville, nonché di esibirsi sul palco del celebre “Bluegrass Underground“. Oltre all’attività prettamente musicale, La Terza Classe ha partecipato a vari programmi televisivi prodotti da Sky Arte: “On the Road con Joe Bastianich” e “Fotografi”; oltre alla partecipazione all’edizione 2016 di “Italia’s Got Talent” raggiungendo le semifinali.

Oltre ad aver curato la presentazione musicale del film “Alabama Monroe” nei cinema del sud Italia, La Terza Classe ha prodotto un documentario dal titolo “Flat Tyre – An American Music Dream”, che racconta del primo viaggio/tour intrapreso negli USA dai membri della band, alla scoperta delle radici della musica folk americana. Il documentario, girato da Ugo di Fenza e montato a Napoli da Paolo Ielpo, è vincitore del Napoli Film Festival 2016 per la sezione “Schermo Napoli Doc” e del premio speciale della giuria al Salento International Film Festival 2017. Nel 2018, dopo un anno di intenso lavoro in studio, la band esce in autunno con un EP dall’omonimo titolo “La Terza Classe”, contenente 4 brani inediti. Il lavoro è stato pubblicato con l’etichetta Polosud Records. A novembre dello stesso anno la band è impegnata in una tournée di 28 date negli Stati Uniti d’America proprio per la promozione del nuovo lavoro discografico. Nel Marzo 2019 la band partecipa all’importantissimo SXSW festival di Austin, Texas grazie al supporto di Italia Music Export by SIAE riscuotendo un’ottima critica mentre a settembre è l’unica formazione musicale Italiana presente al Contact East Festival in Canada.Nello stesso anno, nei mesi di Novembre e Dicembre, di nuovo in tour degli Stati Uniti con all’attivo ben 29 date consecutive.

Il 2021 si apre con novità nella formazione ma soprattutto con la nuova collaborazione musicale con il famoso personaggio televisivo Joe Bastianich; la band ed il “restaurant man” iniziano un sodalizio artistico ed un tour in giro per l’Italia che culmina con la pubblicazione nel 2022, da parte di Soundinside Records con edizioni musicali di Warner Chappell Italia, dell’album “Goodmorning Italia”, disco contenente tutti brani inediti scritti insieme;l’estate 2022 vede Joe & La Terza Classe impegnati in un lungo tour nazionale di 35 date fra teatri, piazze e Festival fra le quali Pistoia Blues, Rovigo Delta Blues, Summer Jamboree, Piazza Plebiscito a Napoli e tantissime altre.

Il brano “Goodmorning Italia” viene scelto come sigla dell’omonimo programma andato in onda su SKY ITALIA.

Il 2023 vede la band impegnata nella registrazione di due lavori discografici: un full album di inediti a nome della band e l’ EP “Silverado”, realizzato ancora una volta insieme a Joe Bastianich, con conseguente nuova lunga tournée estiva in tutta Italia per la promozione dello stesso curata sempre da Barley Arts.