Westerman si prepara a due date italiane

Westerman è pronto a presentare il nuovo album ‘An Inbuilt Fault‘ dal vivo con tappa al Biko di Milano giovedì 16 novembre e al Covo Club di Bologna venerdì 17 novembre (lunedì 13 novembre per chi è in zona, sarà anche a Lugano, allo Studio Foce).

Pubblicato a maggio su etichetta Partisan, il disco ha preso forma nell’inverno 2020-21 proprio in Italia, durante il lockdown e rispecchia in maniera molto viviva due anni di intenso isolamento, solitudine e malinconia.

Co-prodotto con il produttore e percussionista James Krivchenia (Big Thief), il secondo album spazia tra echi di r&b, soul, pop orchestrale, strumenti acustici che si intersecano con ottoni ed archi, il tutto coronato dal songwriting di un artista che sta conquistando sempre più ascoltatori in tutto il mondo, oltre a ricevere elogi da media del calibro di The Guardian, DIY, Pitchfork, KEXP ed altri ancora,

Tra le opere d’arte che hanno avuto il maggiore impatto sul disco, ci sono due film classici: ‘Il Settimo Sigillo’ – capolavoro allegorico di Ingmar Bergman del 1957 – e ‘Iriku’, dramma sociologico di Akira Kurosawa del 1952. In modi completamente diversi, ogni film segue un protagonista in preda ad una crisi esistenziale, evocando turbolenze e stasi, tracciando attentamente la sua ricerca di autocomprensione e realizzazione.

“I don’t know who I am anymore” canta Westerman. “Forgot what I was lookig for/I’m noticing how the lens turns/more when I’m asking why”. Bloccato in Italia per tre mesi durante la pandemia, impossibilitato a ritornare nella sua casa ad Atene ma sopratutto reduce da un periodo di disillusione nei confronti del fare musica, Westerman non era sicuro che il materiale che stava registrando sarebbe mai stato ascoltato. Dal punto di vista creativo, questa situazione ha offerto uno strano tipo di libertà, lasciando spazio ad alcune delle canzoni più avventurose e disinvolte della sua carriera ad oggi.

L’edizione deluxe di ‘An Inbuilt Fault, pubblicata a fine settembre, presenta versioni live di cinque brani dell’album, tratti da un’intima performance dal vivo nell’appartamento di Westerman ad Atene.