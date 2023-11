Russo Amorale: la première di “Trois chansons du groupe CCCP”

Russo Amorale ci sorprende sempre: questa volta – proprio con un tempismo perfetto con la mostra “Felicitazioni! CCCP – Fedeli alla Linea 1984-2024” ai Chiostri di San Pietro di Reggio Emilia – pubblica tre canzoni dei CCCP tradotte in francese e reinterpretate, che Kalporz ha il piacere di pubblicare in anteprima.

Trois chansons du groupe CCCP – Fedeli alla Linea by Russo Amorale

Queste sono le dichiarazioni di Russo Amorale:

“Il 7 novembre 2023 esce il mio EP Trois chansons du groupe CCCP – Fedeli alla Linea. Da

tempo volevo rimettere mano alla cover di Emilia Paranoica realizzata qualche anno fa, in

occasione del lancio della campagna di crowdfunding del mio album d’esordio Europe (Esagono

Dischi, 2020). Negli ultimi mesi, i preparativi per il quarantennale dei CCCP hanno riacceso la mia

volontà di cimentarmi di nuovo nel repertorio del gruppo che, per molti versi, ha segnato il mio

percorso di vita. Nel 2012, in effetti, andavo a studiare in Italia proprio nell’Emilia rossa che allora

avevo conosciuto soltanto tramite le canzoni del gruppo reggiano. L’università prima e il percorso

di dottorato poi, dedicato alle Controculture emiliane degli anni Settanta e Ottanta, hanno

infiammato il mio interesse per i CCCP – Fedeli alla Linea. Lungo questi anni ho avuto modo di

lavorare alla traduzione in francese del documentario Fedele alla Linea di Germano Maccioni

(2013), così come la straordinaria occasione di cantare sul palco con Massimo Zamboni, duettando

sulla versione francesizzata di Emilia Paranoica.

Poi però mi sono preso al gioco: ben presto si sono aggiunte Amandoti e Oh! Battagliero. Il primo

ostacolo è soprattutto linguistico, tradurre in francese una canzone italiana è soprattutto una sfida

ritmica. Il francese è una lingua piana che difficilmente può restituire le parole accentate italiani. La

sfida è anche a livello semantico: come tradurre (senza tradire troppo) in un’altra lingua la poetica

di Ferretti? Varcare la frontiera linguistica significa rischiare di proiettare testi, già abbastanza

ermetici, in uno scenario ben poco disposto ad accoglierli. A maggior ragione se si parla di canzoni

di quarant’anni fa. Tradurre in francese il punk filosovietico e la musica melodica emiliana dei

CCCP è un’operazione un po’ bizzarra — forse anche poco azzeccata per il mercato.

Però, stranamente, funziona. I CCCP cantavano: “In Alexanderplatz come in Piazza del Duomo’’.

“Come in place Stanislas’’ nella mia Nancy, mi viene da aggiungere.”

Trois chansons du groupe CCCP – Fedeli alla Linea

traduites en français et interprétées par Russo Amorale

(Data di uscita: 07/11/2023, Fondazza Records)

Registrato e missato da Russo Amorale, masterizzato da Giovanni Versari (La Maestà studio)

Fisarmonica in Oh! Battagliero: Nicolas Crouvizier

Voce femminile in Amandoti: Agnese Argondizza