ROBOT, ecco il cartellone completo

ROBOT aggiunge altri nomi al weekend bolognese dal 12 al 14 ottobre ospitato da DumBO, Oratorio di San Filippo Neri, Palazzo Re Enzo, Teatro San Leonardo e TPO: Forest Swords, in anteprima italiana con il suo nuovo live audio-video, Helena Hauff, una delle più grandi dj contemporanee e Corin, dj, producer e performer australiana che presenterà in anteprima italiana il suo nuovo progetto “Lux Aeterna”. E poi ancora Voice Actor e la nigeriana Aunty Rayzor, con il live del nuovo album “Viral Wreckage”.

Dj Python, già annunciato come parte del progetto Natural Wonder Beauty Concept, venerdì si esibirà in veste di dj al TPO. Invece Tim Hecker, sabato,farà un doppio show all’Oratorio di San Filippo Neri e Holy Tongue salirà sul palco del Teatro San Leonardo nella serata di apertura del festival.

ROBOT FESTIVAL da sempre porta avanti un’attività di ricerca sulle più importanti realtà italiane della musica elettronica, per portare sul palco progetti unici come Fukinsei (protagonista dello showcase della label Osare! capitanata da Elena Colombi), Marta De Pascalis che presenterà in anteprima assoluta il suo nuovo progetto “Sky Flesh”. Grande spazio verrà dato a realtà indipendenti come Settima Estinzione, progetto in co-produzione Jazz:Re:Found, nato da una gemmazione creativa originata nella Fondazione Cittadellarte di Michelangelo Pistoletto e il progetto romano Vipra Sativa. Ci sarà poi l’esperimento di “azione collettiva di improvvisazione sonora” Festa con una performance che vedrà la presenza degli studenti del corso di musica elettronica del professore Francesco Giomi, che certifica la collaborazione tra ROBOT Festival e il conservatorio di musica GB Martini di Bologna e Klub Taiga, una cellula di “clubbing controculturale” che racchiude le traiettorie creative di Industria Indipendente, Yva & The Toy George e Steve Pepe.

Durante il festival, saranno presenti installazioni come “TWIRLS”, ideata da Francesca Heart per Palazzo Re Enzo, tra musica e fisicità corporea e l’installazione audiovisiva di quattro ore “Universal Tongue” di Anouk Kruithof proiettata in loop durante la serata di venerdì 13 ottobre.

ROBOT FESTIVAL è un progetto dell’Associazione Culturale Shape sostenuto da Ministero Della Cultura – Direzione Generale Spettacolo dal Vivo, Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna, Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna.

