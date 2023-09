“Born for Loving You” è la nuova canzone dei Big Thief

Lo avevano anticipato i Big Thief stessi quando pubblicarono a luglio il nuovo singolo “Vampire Empire”: il vinile 7″ del pezzo – in uscita il 20/10 – avrebbe avuto come b-side un altro inedito, “Born for Loving You”, come il precedente già da tempo eseguito dal vivo dal gruppo e inciso come l’altro al Teatre de ca l’Eril Studio a Guissona, in Spagna, durante il tour europeo della prima parte di quest’anno. Proprio ieri questa nuova composizione è stata condivisa in rete dalla band attraverso un lyric video.

È Don Monks che ha registrato e prodotto il brano insieme alla band formata da Adrianne Lenker, Buck Meek, James Krivchenia e Max Oleartchik. L’ultimo album in studio del gruppo è il variegato e affascinante Dragon New Warm Mountain I Believe in You pubblicato nel febbraio 2022. Quest’anno i Big Thief hanno tenuto show prima in Nord America tra la fine di gennaio e l’inizio di marzo, poi in UK e in Europa in aprile, poi ancora in Nord America in luglio e in agosto. In questo periodo Buck Meek è in tour con la sua band, che ha da pochissimo tempo pubblicato l’album Haunted Mountain e che proprio in questi giorni passa per l’Italia. Il 12 e il 13 settembre, infatti, ha suonato a Milano e a Torino; il 16 sarà al Locomotiv di Bologna.