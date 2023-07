“My Soft Machine è come una giornata di sole a L.A.”, ci ha detto Arlo Parks

Arlo Parks è felice – e questa frase suona come una novità nella vita della 22enne cantante britannica. Una novità è anche il suo secondo album, “My Soft Machine”, arrivato sulle piattaforme di streaming il 26 maggio. Prodotto a Los Angeles, dove l’artista si è trasferita dopo il successo del debutto “Collapsed in Sunbeams” (2021), il disco ha la difficile missione di succedere al primo album, che ha vinto il Mercury Prize battendo nomi giganteschi della musica come Mogwai e Pharaoh Sanders. Pressione? Non è il caso, dice Parks.

“A me interessa solo fare musica: volevo tornare in studio e fare qualcosa che pensavo fosse bello. Questo disco è come una giornata di sole a Los Angeles, un disco da ascoltare in macchina, con i tuoi migliori amici, con i finestrini abbassati, il sole che tramonta e tutti che si godono le canzoni”, dice la cantante che si è aggiudicata il primo posto come miglior disco internazionale del 2021 nel Best of the Year di S&Y.

Oltre al trasferimento a Los Angeles, due fattori hanno influenzato il nuovo album. Il primo è la fine della pandemia: mentre il contemplativo e “caldo” “Collapsed in Sunbeams” è stato realizzato durante il periodo di isolamento sociale, “My Soft Machine” è nato sulla strada e nelle brevi pause tra i tour realizzati da Parks negli ultimi due anni. La cantante si è anche legata al rapper americano Ashnikko, che le ha fatto vedere il mondo con “occhiali rosa”.

Nell’intervista che segue, la Parks parla un po’ di più del nuovo lavoro, confessa di non aver ancora letto Sally Rooney ed elenca anche ciò che ha ascoltato durante la realizzazione di “My Soft Machine”. La variegata playlist, dice, spaziava da MF Doom ai Nine Inch Nails, ai Can, a Sufjan Stevens e al direttore d’orchestra Arthur Verocai. Anche la sua amica Phoebe Bridgers, con la quale ha registrato la canzone “Pegasus”, pubblicata di recente, era presente nella lista. Inoltre, entra in gioco anche il tema della salute mentale – di cui la Parks ha discusso a lungo negli ultimi mesi e che le ha causato persino l’annullamento di alcuni spettacoli negli Stati Uniti l’anno scorso – anche se il sorriso contagioso della cantante durante l’intervista conferma l’impressione: i momenti difficili sono ormai alle spalle.

Il tuo debutto, “Collapsed in Sunbeams”, non solo è stato pubblicato ma anche realizzato durante la pandemia. Questo album “My Soft Machine”, invece, è il frutto del periodo in cui stavamo cercando di capire come uscire di casa e tornare in strada. L’energia di quel momento si riflette nel disco?

Sì, credo di sì. Quando siamo usciti dalla pandemia, ho vissuto un momento molto speciale, iniziando a fare tour. Ero nel mirino della gente, viaggiavo molto, era un periodo molto intenso. D’altra parte, credo che la mia musica sia diventata più personale, perché stare in studio era l’unico momento in cui ero davvero tranquilla, in cui potevo fare qualcosa da solo, in silenzio. Il disco riflette questa energia di poter viaggiare, di essere in mezzo alla gente: ho fatto la maggior parte delle canzoni a Los Angeles, in stanze piene di gente, con tutti che suonavano insieme, un po’ sudati, era un lavoro di comunità. “My Soft Machine” è un disco che nasce da una comunità, è una musica che per me è stata una sorta di terapia.

È interessante quello che hai detto, perché le prime volte che ho ascoltato “Collapsed in Sunbeams” ho avuto la sensazione di avere una coperta musicale, qualcosa che mi tenesse al caldo e al riparo. Cosa si prova ascoltando “My Soft Machine”? Sole?

C’è il sole, ma è come una giornata di sole a Los Angeles. È un disco da viaggio! È da ascoltare in macchina, con i tuoi migliori amici, con i finestrini abbassati, il sole che tramonta e tutti che si godono le canzoni.

Non mi piace fare domande personali, ma recentemente ti sei innamorata e hai iniziato una relazione. Hai detto che alcune delle nuove canzoni parlano del sentimento dell’innamoramento. In che modo la tua relazione ha influenzato l’album?

Penso che l’amore… l’amore ti dia una nuova lente attraverso cui guardare il mondo. Soprattutto quando una relazione ti fa sentire così sano, felice, davvero sostenuto, capisci? E naturalmente tutto questo finisce per confluire nella musica. Alcune delle mie canzoni preferite al mondo sono canzoni d’amore. In questo disco ho cercato di fare canzoni d’amore più felici, che parlassero di qualcuno che si sente felice, sostenuto o visto dall’altro.

E di che colore è quella lente, Arlo?

È rosa! Sono occhiali rosa, di sicuro!

Come riesci a bilanciare il repertorio live tra primo e secondo album?

Voglio suonare le nuove canzoni, perché ho passato molto tempo a pensarle, a pensare a come sarebbe stato il nuovo spettacolo, alla nuova ambientazione, alle trame che ci sono nel nuovo disco. Allo stesso tempo, la gente ha già trascorso molto tempo con l’album precedente, quindi voglio suonare i maggiori successi dell’album, forse il 40-60% di “Collapsed in Sunbeams”.

È una sorta di apertura soft per gli spettacoli dei My Soft Machine?

Hmmm… No… È uno spettacolo che inizia in modo scarno e si sviluppa, è davvero bello. Credo che ai fan piacerà.

Ci saranno sorprese?

Sorprese! Abbiamo sempre delle sorprese, adoro le sorprese (ride).

C’è un mito nell’industria musicale: il “test del secondo disco”. Dopo che un artista registra un album di grande successo, sembra che ci sia un’enorme pressione intorno al lavoro successivo. “Collapsed in Sunbeams” è un disco che ha vinto, tra gli altri premi, il Mercury Prize – in competizione con artisti come Mogwai e Pharaoh Sanders, tra gli altri. Vi siete sentiti sotto pressione per la realizzazione di “My Soft Machine”? O non ti interessano molto i premi?

Non lo so… Mi interessano i premi, mi sento onorata quando ricevo dei premi, davvero. Ma i premi vanno e vengono, non è una cosa che puoi controllare. A me interessa solo fare musica, volevo solo tornare in studio e fare qualcosa che mi sembrasse figo, sai. È il motivo per cui faccio musica. Non mi sono sentito sotto pressione [registrando l’album], davvero, mi stavo solo divertendo (ride).

Cosa stavi ascoltando durante la registrazione del nuovo album?

Questa è una bella domanda… Ascoltavo Souls of Mischief, Nine Inch Nails, Sufjan Stevens, Phoebe Bridgers, MF Doom, Can. Ho ascoltato anche Arthur Verocai, un po’ di tutto, è un grande caleidoscopio, mi piace molto ascoltare la musica!

Tornando a parlare di pressione. Sei stata molto aperta e schietta sull’importanza della salute mentale per gli artisti, un argomento sempre più rilevante. L’anno scorso hai persino cancellato alcune date per questo motivo. D’altra parte, anche l’economia è un fattore di pressione: hotel, biglietti aerei, benzina, tutto è più costoso e questo si riflette sul prezzo dei biglietti. Per cercare di risparmiare, gli artisti fanno tournée sempre più ristrette. Quanto è difficile andare in tournée per un artista che non sia super mainstream al giorno d’oggi? (E quando dico mainstream, parlo di artisti come i Metallica o Lady Gaga).

Naturalmente, non la prendo sul personale! Per me, artista indipendente che sta ancora costruendo la sua carriera, è sicuramente difficile. D’altra parte, non c’è nient’altro al mondo in cui sarei più disposta a passare il mio tempo. È il mio lavoro, è quello che faccio ogni giorno, e naturalmente ci sono giorni più difficili di altri. Mi sento fortunata ad avere questo spazio. Molte persone di grande talento hanno lavorato per tutta la vita e non hanno mai avuto i riflettori e l’opportunità che ho io di fare quello che faccio. Sono aspetti difficili, certo, ma ci sono cose difficili in quasi tutto, no?

È un lavoro, non è un budino, giusto?

Esattamente!

Le tue canzoni sono piuttosto personali. Che effetto fa vedere la gente che grida quello che hai scritto sulla tua vita o che si fa un tatuaggio con i tuoi testi? Per me sarebbe molto strano.

Ed è così! Soprattutto dopo la pandemia: ricordo quando ho cantato “Caroline” dal vivo per la prima volta e il pubblico ha urlato insieme a me “Ca-ro-li-ne!”. Era così forte! Faccio queste canzoni in stanze e salotti molto piccoli con i miei amici.

Più piccole di questa stanza in cui ci troviamo?” [L’intervista si svolge in una stanza di vetro di circa 20 metri quadrati nel seminterrato dell’Hotel Renaissance di San Paolo].

Sì, a volte sì. La prima musica che ho fatto è stata in un minuscolo appartamento, che aveva un minuscolo soggiorno e una cucina, e abbiamo stipato un basso, una chitarra, tastiere, un computer e un microfono, naturalmente. Creavo canzoni all’interno di una piccola bolla intorno a me. Poter viaggiare e cantare qualcosa che significa così tanto per la gente, che tocca così tanto le persone, è davvero incredibile.

Hai appena registrato con Phoebe Bridgers, che ha dichiarato di essere un’influenza sul tuo lavoro. Hai ricevuto elogi anche da Patti Smith, di cui hai registrato “Redondo Beach”. Se potessi scegliere un artista, qualsiasi artista, con cui registrare una canzone, chi sarebbe?

Ora… fammi pensare. Ok, ho due risposte. La prima è che farei qualcosa con Pharrell. Adoro Pharrell! Ha fatto un sacco di cose incredibili, con Omar Apollo, con Travis Scott, per me è uno dei grandi. Oppure farei qualcosa di davvero strano, davvero folle, con Trent Reznor dei Nine Inch Nails. È così selvaggio, così pazzo, lo adoro.

Perché non tutti e due insieme?

Sto già prendendo in mano il telefono!

Recentemente ho parlato con Phoebe Bridgers proprio in questo hotel, quando è venuta al Primavera Sound di San Paolo. Le ho chiesto quale personaggio di Sally Rooney avrebbe interpretato e lei ha risposto Frances. Ed ero curioso di sapere con chi ti identifichi nel suo lavoro.

Non so… ha scritto “Normal People”, giusto? Cavolo, non ho ancora letto nulla di suo. Mi dispiace! Se dicessi qualcosa, ti parlerei a vanvera, ma non so nulla di lei.

Va bene! A proposito, com’è stato registrare con Phoebe Bridgers?

È fantastica! È una persona molto intelligente, una persona unica! Sa esattamente chi è e cosa vuole, è incredibile. Dal modo in cui parla e scrive si capisce che è una persona brillante.

E qual è la domanda che avrei dovuto fare e non ho fatto?

Mi piacevano le tue domande, amico!

Ah, ma questo è un trucco da giornalista alla fine dell’intervista!

Non conosco la risposta. Mi piace solo vedere cosa chiede la gente in modo naturale.

Non so, queste interviste sono così veloci, di solito hai 10, 12, 15 minuti per ottenere buone risposte dagli artisti – e risposte diverse da quelle che otterranno gli altri giornalisti. È una sfida!

Deve essere difficile, ancora di più quando devi dare una panoramica completa di qualcuno, quando si tratta di un pezzo introduttivo su un artista. Dare un contesto alle persone deve essere un lavoro difficile. Lo sai che una volta volevo fare il giornalista?

Davvero?

Lo volevo davvero. Ho sempre voluto scrivere, sa? Ho pensato molto di fare lo scrittore, di scrivere romanzi, ma è così difficile!” (ride).

Beh, stai raccontando delle belle storie.

Lo sono, lo sono! Sono felice di fare musica.

(Bruno Capelas)

foto di Alexandra Waespi fornita dall’Ufficio Stampa Spin-Go