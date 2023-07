L’agenda dei Live della settimana (#31, 2023)

Per gli isolani – o chi è semplicemente in vacanza – ricordiamo la data di martedì 1 Agosto dei Placebo allo Stadio Vanni Sanna di Sassari.

Mercoledì 2 Agosto – RUSSIAN CIRCLES, Circolo Magnolia, Milano

Tornano con un nuovo album – “Gnosis”, uscito per la Sargent House – i Russian Circles, la mitica formazione post-metal di Chicago, per un’unica data italiana mercoledì 2 agosto al Circolo Magnolia a Segrate; ad accompagnarli i Crouch, gruppo composto da membri dei Wiegedood.

Ingresso € 22,00 in prevendita / € 25,00 porta

Giovedì 3 Agosto – CRISTINA DONÀ, Castello Malatestiano, Longiano (FC)

Per il “deSidera Tour”, e all’interno del Festival Sirene – quando giovedì 17 andrà in scena Maria Antonietta – Cristina Donà è lietissima di annunciare il suo ritorno nella splendida Longiano, dove ancora le vibra il cuore per il concerto al teatro Petrella di qualche anno fa. Questa volta suonerà al Castello Malatestiano, altra location incantevole. Ingresso Gratuito. Da non perdere.

Giovedì 3 Agosto – POKEY LAFARGE, Piazza Garibaldi, Senigallia (AN)

Anche quest’anno il Summer Jamboree manderà in visibilio i suoi appassionati, riservando una sorpresa che li lascerà senza fiato: sul main stage salirà Pokey LaFarge, enfant prodige che dal 2006 ha conquistato tutto il mondo con il suo sound senza eguali, mix travolgente di hot swing, early jazz e ragtime blues. Erede dei grandi maestri del passato e innovatore del genere, Andrew Heissler è nato a Bloomington, nell’Illinois, classe 1983. La sua passione per la chitarra, il mandolino e il banjo ha radici lontane: LaFarge coltiva la musica fin dall’adolescenza tanto che, subito dopo il diploma, decide di mettersi in viaggio per esibirsi in mezzo alla gente alla ricerca del successo. È in questo periodo che conosce i musicisti che lo seguiranno in tournée: sono Adam Hoskins alla chitarra, Joey Glynn al contrabbasso e Ryan Koenig all’armonica, al washboard e alle percussioni. La svolta avviene quando cattura l’attezione di Jack White che lo invita nella canzone “I Guess I Should Go to Sleep” in “Blunderbuss”. Da qui, una stella in ascesa: nel 2013 firma con la Third Man pubblicando un disco omonimo, con l’aggiunta di tre nuovi membri: Chloe Feoranzo al clarinetto e al sax, T.J. Muller alla tromba e Matthew Meyer alla batteria. Nel novembre 2014, LaFarge registra con Rounder Records un nuovo album dal titolo “Something in the Water” (prodotto dal noto Jimmy Sutton), raggiungendo la vetta nella Top 30 dei Top Country Album della classifica Billboard. L’ultimo lavoro si intitola “Rock Bottom Rhapsody”. Ingresso gratuito.

Giovedì 3 Agosto – PAOLO ANGELI, Musei Civici, Bassano del Grappa (VI)

Candidato ai Grammy Awards 2023 per l’ultimo album “Rade”, Paolo Angeli è un musicista sardo nato a Palau nel 1970. Negli ultimi anni ’90 inventa la chitarra sarda preparata: uno strumento d’orchestra a 18 corde, ibrido tra chitarra baritono, violoncello e batteria, dotato di martelletti, pedaliere, eliche a passo variabile, grazie alla quale crea una musica inclassificabile, sospesa tra free jazz, folk noise, pop minimale. Nella produzione musicale dell’artista l’improvvisazione ricopre un ruolo chiave. Questa, insieme alle contaminazioni con i ritmi del flamenco più antico, le suggestioni arabe, i ritmi balcanici, la musica nord africana, il post rock, il pop di ricerca, le avanguardie storiche e la musica della sua terra, fanno sì che la musica dell’artista sia unica nel suo genere. Biglietti a partire da 12 Euro su Vivaticket.

Giovedì 3 Agosto – DEGURUTIENI + BALLI, Frida Nel Parco, Bologna

Degurutieni è una One Man band di Osaka. Ogni esibizione è un caleidoscopio: exotis, industrial e rock’n’roll, conditi con una spolverata di cabaret, forse un side show… ma sempre con testi sempre poetici. Il progetto è nato come solista ma a volte si è trasformato in progetto per band tessendo molte collaborazioni con artisti di talento provenienti da Europa, Stati Uniti, Thailandia, Marocco o Russia. L’ultima sua pubblicazione è “Dark Mondo” uscito per la svizzera Voodoo Rhythm nel 2020. Ciliegina sulla torta il dj set di Balli aka Sonic Belligeranza, ingresso gratuito.

Venerdì 4 Agosto – CALIBRO 35, Fortezza Nuova, Livorno

Dopo l’esperienza di “Scacco al Maestro”, la colonna sonora originale della serie “Blanca” e le numerose collaborazioni con artisti della portata di Iggy Pop, Rokia Traoré, Muse, Stewart Copeland, Afterhours, per i Calibro è finalmente arrivato il momento di tornare sul palco con il tour di “Nouvelles Aventures”. Il disco, uscito a maggio, vede il gruppo – Tommaso Colliva, Fabio Rondanini, Massimo Martellotta ed Enrico Gabrielli – utilizzare a pieno le risorse coltivate e affinate e negli anni per tornare a fare quel miscuglio strumentale di funk, rock progressivo, jazz alternativo e musica cinematica ad ampio spettro con cui il pubblico ha imparato a conoscerli in quindici anni di carriera. In contrapposizione alla quotidianità del “fare musica” artigianalmente, è nata l’esigenza di suonare per il semplice gusto di farlo e vedere cosa esce fuori, senza avere un committente o un altro progetto artistico da sposare. È quello che è successo a Napoli, dove la band, insieme al bassista Roberto Dragonetti, ha deciso di registrare l’album negli studi dell’Auditorium Novecento, prima sala di registrazione in Italia. Ingresso gratuito.

Domenica 6 Agosto – MINI SKIRT, Magazzino Parallelo, Cesena

Punk e rock’n’roll da Byron Bay, Australia, con lo zampino di Mikey Young e fortemente imparentato con Amyl and The Sniffers e Stiff Richards, anche se nascono parecchi anni prima. Un leader come Jacob Boylan che è un Patrick Stickles (o un Darby Crash) dell’emisfero australe e una band che stritola aspramente le canzoni disperate e vibranti di “Casino”, o “Coffin” l’Ep di due anni fa. Ingresso a offerta libera e consapevole a sostegno della serata, con tessera Arci.