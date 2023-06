Ypsigrock, il festival siciliano torna dal 10 al 13 agosto

Si riaccende l’attesa per l’edizione del 2023 dell’Ypsigrock, il Festival che richiama band e artisti internazionali nella meravigliosa cornice di un borgo montuoso in Sicilia. L’evento, organizzato dall’associazione culturale Glenn Gould, per il ventiseiesimo anno, si svolgerà a Castelbuono (Pa) dal 10 al 13 agosto.

Nato nel lontano 1997, l’Ypsigrock è il primo boutique Festival in Italia e grazie a scrupolose scelte artistiche, attente a cogliere le migliori proposte della scena indie e alternative, ogni anno attrae un vasto pubblico proveniente da tutta Europa. Dopo l’edizione precedente che ha celebrato il 25esimo anniversario con la proposta musicale di “Festa Bellissima”, frutto della partnership con l’etichetta indipendente anglosassone Bella Union, quella di quest’anno, come si può cogliere dall’elenco dei nomi che sono stati comunicati, si preannuncia un’edizione speciale.

Tra i primi act presenti nella lineup figurano infatti gli Slowdive, Panda Bear & Sonic Boom, Still Corners, Ekkstacy, Just Mustard. A questi si sono aggiunti The comet is coming, King Hannah, Liela Moss, Pale Blue Eyes, Monikaze, Young fathers e altri. La musica emergente avrà spazio all’interno della sezione “Avanti il prossimo” che quest’anno vede sei finalisti: Wism, Hollyspleef, Nòè, Kick, Maury 111, Ekranoplan. Spazio infine anche alla musica italiana, dopo la presenza nel 2022 di Manuel Agnelli, con l’esibizione dei Verdena.

Per tutti vale la regola dell’Ypsi Once, la possibilità di esibirsi solo una volta con lo stesso moniker nel palco di piazza Castello.

LINEUP COMPLETA:

giovedì 10 agosto

Verdena / Ekkstacy / Pale Blue Eyes / Thus Love + TBA

DAY TICKET 45€ + fees

venerdì 11 agosto

Slowdive / Liela Moss / Traams / Helen Ganya / Juno Francis / Hollyspleef / Kick + TBA

DAY TICKET 45€ + fees

sabato 12 agosto

The Comet Is Coming / Still Corners / HVOB / King Hannah / Plastic Mermaids / The Haunted Youth / Monikaze / Nòe / Ekranoplan + TBA

DAY TICKET 45€ + fees

domenica 13 agosto

Young Fathers / Panda Bear & Sonic Boom / Just Mustard / Kiwi Jr. / Siksa / Wism / Maury111 + TBA

DAY TICKET 45€ + fees

Link per acquistare i biglietti: https://ypsi.link/tickets23

Link alla playlist ufficiale: https://ypsi.link/spotify_playlist23