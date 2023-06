Kristin Hersh, il nuovo “Clear Pond Road” arriva in settembre

Kristin Hersh, cantautrice bostoniana leader di formazioni seminali per l’indie-rock come i Throwing Muses e 50 Foot Wave nonchè eccezionale solista (procuratevi almeno “Hips and Makers” e “Sunny Border Blue”), è pronta a tornare con un nuovo album, “Clear Pond Road”, in uscita su Fire Records il prossimo 8 Settembre 2023 anticipato da “Dandelion”.

“Alcuni dischi chiedono di essere registrati – racconta Kristin Hersh. Capisci che è necessario realizzarli quando i brani che scrivi diventano funzionali come i sistemi vitali di un corpo.” Un baritono acustico come scheletro, i violoncelli sono i polmoni, una chitarra acustica Collings con corde di Nashville e un glockenspiel come dita delle mani, la batteria il cuore, e la voce narrante ha il ruolo degli occhi. Come un viaggio cinematografico, “Clear Pond Road” mostra una serie di vignette personali di una autrice ferocemente indipendente, felpato con strati di archi e mellotron atonali, taglienti e sognanti. Definitivamente un momento di svolta in una carriera traboccante di primati creativi e riflessioni ispiratrici, un elegante pezzo di reportage personale.

La tracklist di “Clear Pond Road”:

01 “Bewitched Reruns”

02 “Ms Haha”

03 “Dandelion”

04 “Constance Street”

05 “Thank You, Corner Blight”

06 “St. Valentine’s Day Massacre”

07 “Reflections On The Motive Power Of Fire”

08 “Eyeshine”

09 “Palmetto”

10 “Tunnels”