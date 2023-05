[Scoutcloud]The Pigeons, “Amanda Fielding”- Prospettive insolite: un piccione innamorato e la contessa dell’LSD

Prospettive insolite: il 12 maggio gli Sparks hanno pubblicato Nothing Is as Good as They Say It Is, brano scritto dall’ottica di un neonato di ventidue ore che vuole ritornare nell’utero della madre: una canzone scritta dal punto di vista di qualcosa o qualcuno che la gente non considera mai. Un colpo di genio dei fratelli Mael. I londinesi The Pigeons, band che – dietro le maschere da piccioni – vede nelle proprie fila musicisiti come Phil MFU (Vanishing Twin), James Howard (Rozi Plain, Dana Gavanski, Alabaster dePlume), hanno però fatto qualcosa ancora di più folle, spassoso: la voce narrante di Amanda Fielding, pezzo dall’incedere beefheartiano incluso nel loro disco di debutto “Bird Brain Gang”, è quella di un piccione innamorato della contessa Feilding di Wemyss e March, icona psichedelica e da sempre sostenitrice della ricerca sugli effetti benifici delle sostanze psicoattive: «my love is real, my love is right […]. I’m in love with Amanda Fielding […] I want to fly with Amanda Fielding». Storia urreale ma vera, perché la Fielding, anche nota come “la contessa dell’LSD”, ha raccontato più volte di aver avuto un amore telepatico per un piccione (si veda questa intervista di Vice TV).



(Monica Mazzoli)