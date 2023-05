L’agenda dei Live della settimana (#22, 2023)

Ricordiamo anche i concerti di Pusha T al Fabrique di Milano (mercoledì 31 Maggio), Bee Bee Sea a Fermento in Villa di Bologna (sabato 3 Giugno, free entry!) e lo Slam Dunk Italy a Bellaria-Igea Marina con headliners Rancid, Offspring e Sum 41.

Lunedì 29 Maggio – SWANS + NORMAN WESTBERG, Teatro Duse, Bologna

Dopo sei anni di assenza dai palchi di tutto il mondo, è tempo che la leggenda rivolga il volto alla luce. Hellfire Booking Agency annuncia il gran ritorno degli Swans di Michael Gira, uno dei gruppi più storicamente impressionanti del panorama rock. Nota per una spinta evolutiva sbalorditiva, la band alterna un sound a tratti duro e noise-rock ad atmosfere post-punk, industrial o oltre l’etereo. Alla genialità di Gira si affianca una libertà creativa sottolineata saggiamente dall’etichetta Young God Records, e dal gusto, dalle capacità e dalle personalità dei musicisti che lo sostengono come un cast di grande selezione. Ulteriore punto di forza? Delle performance esplosive in grado di lasciar chiunque a bocca aperta. Aprirà la serata Norman Westberg, chitarrista della band ora anche in veste solista che presenterà l’ultimo lavoro “After Vacation” (2018). Biglietti a questo link.

Martedì 30 Maggio – BUILT TO SPILL, Santeria Toscana 31, Milano

I Built To Spill sono nei cuori di tutti i fan dell’indie da oltre trent’anni e l’ultimo disco di Doug Martsch e soci, “When The Wind Forgets Your Name”, il primo uscito per Sub Pop nel corso della loro ultradecennale carriera, è una perla di rock e psichedelia di una band capace ancora di comunicare grandi emozioni dopo tanti. La data del Santeria è in collaborazione con Costello’s Live ed Erocks Production. Prevendita attiva su Dice. Il gruppo americano suonerà anche a Roma lunedì 29 Maggio a Largo Venue.

Martedì 30 Maggio – PHARMAKON, Freakout, Bologna

Margaret Chardiet aka Pharmakon (Sacred Bones) in data unica italiana porterà il suo ultimo lavoro “Devour” del 2019, registrato dal vivo in studio da Ben Greenberg degli Uniform. In apertura Kollaps. Ingresso 15€ DOOR riservato soci AICS, per prevendita qua

Venerdì 2 Giugno – A PLACE TO BURY STRANGERS, Vinile, Bassano Del Grappa (VI)

La band newyorkese ha pubblicato il sesto album in carriera intitolato “See Through You” lo scorso 4 febbraio 2022 per Dedstrange Records. Precedentemente, Oliver Ackermann e soci avevano rotto un silenzio lungo tre anni con un EP intitolato Hologram. Biglietti a questo link. Il giorno seguente A Place To Bury Strangers sono attesi al Freakout di Bologna.

Venerdì 2 Giugno – EVITA MANJI, Club 21, Firenze

Firenze è pronta ad accogliere Evita Manji, uno dei nomi più in vista della scena post rave e protagonista della nostra copertina di Gennaio 2023 curata da Matteo Mannocci. La producer ha debuttato con “Spandrel?!” per la PAN, label berlinese che più di tutte ha influenzato l’estetica e il suono dell’elettronica di questi anni, anticipato da alcuni singoli usciti sulla piattaforma myxoxym. Nello stesso modo ha lanciato un’iniziativa di fundraising con una compilation ospitando Rainy Miller, Palmistry, Cecile Believe, per l’ente ambientale e faunistico greco ANIMA. Bucci dj set con i selecter di PHASE. Ingresso 10€.

Sabato 3 Giugno – BLAK SAAGAN + BONO/BURATTINI, Parco della Pace, Cattolica

RUMORE ADRIATICO ✖︎ rassegna di Musica dal Presente – Ingresso Libero! Parco della Pace, Via Francesca da Rimini, dalle 17:00 alle 23:45. Il programma di sabato 3 Giugno: Buda/Cecchitelli; BellaNotte; Amanda; Bono/Burattini; Blak Saagan. Domenica 4 Giugno: Sad Noir; Silki; Container 47; San Leo; Cigno. Dj Set by Cobra (Slack!) e stands di Not A Bookshop, Black Marmalade Records, PaoloEmme, Slack!, ObloLab, Shazam Records, Laura Nomisake.