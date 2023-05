[Anteprima] “Vergogna”, un racconto di parole e note

Su Kalporz siamo soliti dare spazio a progetti artistici laterali al mondo della musica, siano essi cinema, fumetto o narrativa. Vien da sè dunque promuovere “Vergogna”, progetto multimediale della label fiorentina UR Suoni che si lega a “Fujire è Vergogna”, raccolta di racconti dello scrittore siciliano Gianni Romano uscita oggi per Catartica Edizioni.

Attraverso queste narrazioni, l’autore esplora le emozioni evocate da Gela – la sua città d’origine – combinando antichi paesaggi con gli odori nauseanti dell’industria locale ormai defunta. Coerentemente, le tracce selezionate da UR Suoni cercano di evocare nell’ascoltatore (che, idealmente, è anche il lettore) quelle stesse emozioni.

Tra inediti e brani composti appositamente per il progetto, gli artisti del roster di UR hanno dunque associato ognuno un brano a un racconto, arricchendo quindi la narrativa di Romano. Progetto che quindi dispone su una tavolozza le varie anime dell’universo UR, tra divagazioni psichedeliche e brani più aggressivamente sperimentali. Nella tracklist: Bestilla, So Beast, MONOAGAINSTCAPITALISMfeat. BOBBY CLOUTBOY, Il Cloro, Zè Caveira, Lampreda, Bud Spencer Drunk Explosion, Biga.

Per ascoltare la compilation basta scannerizzare un QR Code presente all’interno del libro, che permetterà anche il download gratuito della raccolta. È quindi pensata in primis come un’esclusiva per coloro che acquistano l’edizione cartacea di “Fujire è Vergogna”. Può tuttavia essere acquistata separatamente anche sul bandcamp di UR Suoni e, in anteprima, anche qui su Kalporz.

Il progetto verrà anche presentato dal vivo in un paio di occasioni: il 10 Giugno allo Student Hotel di Firenze, dove dalle 19.30 verrà presentato il libro alla presenza dell’autore Gianni Romano e dei vertici di UR Suoni, dibattito moderato dal musicista/autore/artista visivo Giacomo Laser con selezione musicale a cura di UR Suoni; e il 15 Luglio al Lumen di Bagno a Ripoli (Firenze). In questo caso si tratterà di un mini festival, che comprenderà presentazione e dibattito intorno al libro, alla presenza dell’autore Gianni Romano, ed esibizioni dal vivo di alcuni artisti coinvolti nella compilation.

Per acquistare la raccolta “Fujire è Vergogna” vi rimandiamo direttamente al sito ufficiale di Catartica Edizioni, mentre per pre-ordinare la compilation di UR Suoni potete andare sulla loro pagina Bandcamp.

La raccolta di racconti “Fujire è Vergogna” edita da Catartica Edizioni è uscita oggi; la compilation “Vergogna” di UR Suoni uscirà pubblicamente il 5 Giugno 2023.