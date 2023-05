La Top7 della settimana (#21, 2023)

7. Cassandra in ritardo

Ma non per colpa sua. A due anni di distanza dalla pubblicazione del suo ‘An Overview On Phenomenal Nature’ arriva finalmente il video (anzi, lo short film) di ‘Hailey’ di. La regista è proprio la stessa Hailey Benton Gates, l’amica di Cassandra a cui la canzone è dedicata, che inizia scusandosi con quest’ultima per aver impiegato così tanto tempo per finire il video, salvo poi proseguire aggiungendo appunti ironici su ogni scena che rendono la visione tenera e divertente. Praticamente una dedica in risposta a una dedica.

6. King Krule è sempre in forma

Come dimostra il video bellissimo del nuovo singolo ‘If Only It Was Warmth’ che incrocia estetica noir, psichedelia e i Portishead più cinematografici. ‘Space Heavy’ è il titolo del prossimo album diin uscita il 9 giugno.

5. Damon Locks e Rob Mazurek insieme per un album

Sembra strano considerando che collaborano da lunga data manon avevano mai pubblicato un album insieme. Adesso invece arriva l’annuncio di ‘New Future City Radio’, in uscita il 28 luglio sulla più importante label degli ultimi anni ovvero International Anthem, descritto come una ‘boombox mixtape di diciotto tracce’. In formazione col duo di Chicago anche Roberto Carlos Lange aka Helado Negro e Mauricio Takara dei Sao Paulo Underground. Il singolo di lancio si intitola ‘Yes!’.

4. Loraine & friends

Esce il 22 settembre su Hyperdub ‘Gentle Confrontation’, il nuovo album di. Sulla tracklist spiccano le featuring di KeiyaA, George Riley e Marina Herlop. Qui sotto il video del singolo ‘2003’.

3. Warp week

Escono in questi giorni ben tre dischi marchiati Warp, la più importante label di musica elettronica della storia: l’EP collaborativo traintitolato ‘Set The Roof’, ‘ANIMALS’ die ‘Sus Dog’ di

2. Come on Barbie let’s go party

Il film dista arrivando e, come era prevedibile considerando la promozione da record, la colonna sonora vanta molti pezzi da novanta del mainstream contemporaneo, oltre a un brano firmato dallo stesso Ryan Gosling che nel film interpreta Ken. Da notare che nella tracklist risultano ancora due tracce da annunciare, una delle quali potrebbe essere la cover di ‘Barbie Girl’ didi cui la ex-Crystal Castles ha pubblicato un teaser pochi giorni fa senza specificare se si trattasse di una release ufficialmente legata al film. Per certo proprio in queste ore è uscita ‘Dance The Night’, una delle tracce di punta della colonna sonora, firmata da01 Lizzo – Pink02 Dua Lipa – Dance the Night03 Nicki Minaj and Ice Spice – Barbie World [with Aqua]04 Charli XCX – Speed Drive05 Karol G – Watati [Ft. Aldo Ranks]06 TBA07 Tame Impala – Journey to the Real World08 Ryan Gosling – I’m Just Ken09 Dominic Fike – Hey Blondie10 HAIM – Home11 TBA12 The Kid Laroi – Forever & Again13 Khalid – Silver Platter14 PinkPantheress – Angel15 Gayle – Butterflies16 Ava Max – Choose Your Fighter17 Fifty Fifty – Barbie Dreams [Ft. Kali]

1. La line up del Le Guess Who?

Il, ovvero il festival di Utrecht che rappresenta ormai da anni la risorsa per chi ama la musica più sofisticata e di avanguardia, ha annunciato la sua nuova edizione dal 9 al 12 novembre. Tra i curatori di quest’anno spiccano i nomi die nelle rispettive line up figurano molti progetti collaborativi di sicuro interesse come quello tra le italianissime Marta Salogni e Valentina Magaletti, Kali Malone con Stephen O’Malley dei Sunn O))), Dudu Tassa e Jonny Greenwood, gli Armand Hammer di billy woods e Elucid e le Decisive Pink formate da Deradoorian e Kate NV. E poi ancora: i chiacchieratissimi Model/Actriz, i black midi che rileggono il repertorio dei Beatles, James Holden, Moin, Alessandro Cortini…