Il film-concerto “Shadow Kingdom” di Bob Dylan del 2021 esce come album live a giugno

Quasi a due anni di distanza dalla sua uscita in streaming, l’eccellente film concerto di Bob Dylan Shadow Kingdom, del quale vi scrivemmo qui, uscirà in CD, in vinile (2 LP) e in streaming audio il prossimo 2 giugno 2023. L’opera vedeva Bob Dylan, che era a digiuno da live show dalla fine del 2019 a causa della pandemia, eseguire tredici canzoni tratte dal suo repertorio, alcune delle quali non più nelle sue scalette dal vivo da molti anni, altre che avrebbe recuperato come punti fissi dei suoi show successivi (il suo tour ricominciò nell’autunno 2021), altre ancora elementi inscindibili dei suoi set da anni, insieme a un gruppo di musicisti che mai avevano suonato con lui prima (tra questi c’era anche Buck Meek dei Big Thief). Oltre a ciò, dal 6 giugno Shadow Kingdom, nel suo formato video, sarà disponibile anche per il noleggio o per l’acquisto.

Nell’annunciare l’uscita, è stato condiviso online l’audio di “Watching the River Flow”, storico brano di Bob Dylan pubblicato originariamente nel 1971 che è pezzo di apertura dei suoi concerti da molto tempo.



Di seguito la tracklist di Shadow Kingdom:

01 When I Paint My Masterpiece

02 Most Likely You Go Your Way (And I’ll Go Mine)

03 Queen Jane Approximately

04 I’ll Be Your Baby Tonight

05 Just Like Tom Thumb’s Blues

06 Tombstone Blues

07 To Be Alone with You

08 What Was It You Wanted

09 Forever Young

10 Pledging My Time

11 The Wicked Messenger

12 Watching the River Flow

13 It’s All Over Now, Baby Blue

14 Sierra’s Theme