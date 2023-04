Jorja Smith e le opinioni degli altri: “Try Me”

JORJA SMITH è uscita con il nuovo singolo “Try Me“, ora disponibile in tutto il mondo tramite la sua etichetta indipendente FAMM.

Prodotto dal duo DAMEDAME, “Try Me” è un brano pop catchy e con un tempo percussivo ed è accompagnato da un video diretto da Amber Grace Johnson girato nei sobborghi di Marsiglia e nell’anfiteatro di Arles: il video si apre con Jorja sdraiata che striscia dolcemente al chiaro di luna, mentre si prepara ad una battaglia metaforica attraverso una danza interpretativa, un gioco rituale tra Jorja e Il Mondo che ci anticipa ciò che ci aspetta nel futuro. “Il ballerino, Andrea Bou Othmane, incarna un toro che rappresenta il mondo e le sue opinioni fuori dal mio controllo”, ha detto Jorja.

La canzone è infatti sul “mettersi in gioco, di fronte a un mondo che ha molte opinioni, mentre prima ero solo io a essere critica con me stessa”, ha affermato la stessa Jorja sul singolo.

Jorja Smith ha all’attivo l’album “Lost & Found” del 2018 ed è stata in pausa fino al 2021, quando è tornata con la la pubblicazione di “Be Right Back“, nato da improvvisazioni, jam sessions e sperimentazioni.

fotografia di Ivor Alice autorizzata e fornita dall’Ufficio Stampa Astarte per fini di pubblicazione