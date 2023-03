L’indie-rock che resiste dei Wednesday, nuovo album a Aprile

Meglio tardi che mai: sui Wednesday non eravamo ancora arrivati. Il merito va ai singoli che anticipano il quarto album “Rat Saw God”, in uscita il 7 Aprile prossimo per Dead Oceans.

La band viene da Asheville, North Carolina e ruota intorno alla carismatica cantante Karly Hartzman, i chitarristi Jake Lenderman e Xandy Chelmis, il bassista Margo Schultz e il batterista Alan Miller. Sul finire dello scorso anno il quintetto ha rilasciato il brano dai toni shoegaze “Bull Believer”, anticipazione di un nuovo lavoro e salutato dai media musicali come uno dei migliori brani dell’anno appena trascorso.

L’originalità dei Wednesday sta nel coniugare alternative rock e shoegaze alla tradizione dell’americana, grazie all’innesto di steel guitar e ballad dal sapore country. Note evidenziate dal secondo singolo “Chosen to Deserve”, che Karly Hartzman racconta come: “un esercizio di scrittura in cui ho provato a creare una mia versione di ‘Let There Be Rock’ dei Drive-By Truckers”. “Rat Saw God” suona come una corsa in bicicletta nella periferia di Greensboro, mentre ascoltate i My Bloody Valentine su un iPod Nano. Ulteriore conferma viene dal nuovo estratto “Bath County”, ovvero una lezione di come dovrebbe sempre suonare l’indie-rock: un piccolo classico.

