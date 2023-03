Il tour di Bob Dylan arriva in Italia a luglio

Il Rough and Rowdy Ways World Wide Tour 2021-2024 di Bob Dylan, iniziato nel novembre 2021 in USA, toccherà l’Italia in estate. Il tour ha già attraversato gran parte degli States e dell’Europa tra il 2021 e il 2022 e sbarcherà in Giappone a giorni con undici show in aprile a Osaka, Tokyo e Nagoya. Dopo il periodo pandemico Bob Dylan è tornato, come tutti ci aspettavamo, a viaggiare con grande continuità: 21 show nell’autunno 2021 e ben 82 nel 2022 tra Stati Uniti ed Europa (tra cui tre show a Parigi lo scorso ottobre, del primo dei quali vi abbiamo scritto qui); nel 2023, a oggi, sono già in programma un tour in Giappone e uno estivo in Europa, che inizierà il 2 giugno prossimo e toccherà Portogallo, Spagna (con ben 12 concerti), parte della Francia (Carcassone, Aix-en-Provence e due serate a Lione) e, a inizio luglio, anche l’Italia, dove presumibilmente si concluderà questa leg europea del tour.

I concerti che quest’anno il Premio Nobel terrà nella nostra penisola saranno cinque. Bob Dylan non passava dalle nostre parti dalla primavera del 2018, quando tenne addirittura nove show tra Roma, Milano, Mantova, Firenze, Genova, Jesolo e Verona. Quest’anno Dylan sarà ancora a Milano, sempre al Teatro Arcimboldi, poi al Lucca Summer Festival, dove si esibì anche nel luglio 2015 e ancor prima nel lontano 1996, a Perugia per Umbria Jazz e poi a Roma all’Auditorium Parco della Musica, venue dove suonò – per tre serate di fila – anche nel 2018. I biglietti saranno in vendita da sabato 18 marzo. Nel frattempo potete anche gustarvi le sue opere visuali (dipinti e sculture) al MAXXI di Roma, nella mostra internazionale Retrospectrum a lui dedicata, aperta fino ad aprile.