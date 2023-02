Fiore Verde, un weekend di buona musica italiana a Parigi

Un mix davvero eterogeneo di sonorità e generi che nasce dall’amore incondizionato della venue parigina Le Trabendo per la vitalità e la creatività della nuova scena musicale italiana nasce Fiore Verde. L’evento, dal 15 al 18 giugno al Parc de la Villette di Parigi, celebra la cultura italiana allontanandosi dagli stereotipi e dai clichés con due nomi tra i più apprezzati all’estero, come Donato Dozzy e Lorenzo Senni e il ritorno fuori dai confini italiani di Liberato, grazie al sostegno di Italia Music Export che cura l’evento con Cabaret Sauvage, Kermès, IIC Parigi e Super.

L’idea del Fiore Verde Festival nasce a maggio 2022, nel bel mezzo della primavera post-pandemica sulle note di “Haute Saison” di Rob e Jack Lahana cantata da Thomas Mars (Phoenix) e Giorgio Poi, che sarà anche lui tra gli altri ospiti: Post Nebbia, Emmanuelle, GiGi FM, Maria Chiara Argirò. Don Turi, Her Skin e Cosmo in djset. L’ascolto in loop del brano è stata la scintilla per la creazione di un evento dall’animo festoso e collettivo.

Info e biglietti qui.