A fine aprile il nuovo album dei National

Uscirà il 28 aprile 2023 per la 4AD First Two Pages of Frankestein, il nono album in studio dei The National. Nell’annunciare l’imminente pubblicazione la band ha condiviso anche il primo singolo tratto dal disco, “Tropic Morning News”, scritto dal leader del gruppo Matt Berninger insieme a sua moglie Carin Besser. Il nuovo album dei National è stato inciso a New York in un momento, stando ad alcune dichiarazioni dello stesso Berninger, in cui pareva che per il gruppo le cose “really had come to an end”. Il chitarrista Bryce Dessner sostiene inoltre che, forse proprio per il fatto che i National hanno attraversato un periodo molto particolare, con questo album si apre una “new era for the band”.

Nella tracklist del disco vi sono anche alcune piacevoli sorprese. First Two Pages of Frankestein, infatti, avrà al suo interno collaborazioni di spicco, che si aggiungono a quelle con Justin Vernon dei Bon Iver e con Taylor Swift che hanno caratterizzato i più recenti anni di attività del gruppo, tra il 2020 e il 2022: qui, oltre a Taylor Swift, saranno presenti anche Phoebe Bridgers e Sufjan Stevens.