Il nuovo album dei Dry Cleaning, “Stumpwork”, esce oggi

A un anno e mezzo di distanza dall’LP di debutto New Long Leg, ampiamente celebrato dalla critica e dal pubblico sia in Europa che in USA, la band post-punk britannica Dry Cleaning ritorna con il suo secondo lavoro, Stumpwork, anch’esso pubblicato dalla 4AD e prodotto da John Parish. Il primo singolo che ha anticipato il lavoro, pubblicato a meta giugno, è stato “Don’t Press Me”, di cui è stato diffuso anche un video animato creato da Peter Millard.

Successivamente, a luglio, è stato diffuso un altro singolo tratto dall’album, “Anna Calls from the Arctic”, il cui testo è «partly inspired by phone calls with a friend who was living and working in the Arctic», ha dichiarato la band in un comunicato stampa. A settembre è stata la volta di “Gary Ashby”, terzo singolo estratto dall’LP, e nello stesso giorno il gruppo ha annunciato che intraprenderà un tour mondiale nel 2023, in aggiunta alle date già previste per l’autunno dI quest’anno. Il quarto singolo, uscito una settimana fa, ultima anticipazione del disco che esce oggi, è stato “No Decent Shoes for Rain”, accompagnato da un videoclip. Al momento nessuna data in Italia è programmata, mentre numerosi saranno gli show del gruppo in altre nazioni europee.